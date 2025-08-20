Andriejewa wyeliminowana z turnieju. "1" na drodze Świątek do finału US Open

Iga Świątek nie miała wiele czasu na świętowanie triumfu w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka kilka godzin po finale, w którym w dwóch setach pokonała Jasmine Paolini, wsiadła do samolotu lecącego do Nowego Jorku, gdzie już 24 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Kilka dni wcześniej rozpoczęły się rozgrywki mikstów organizowane w nowym formacie - gra toczy się do dwóch wygranych setów, a te do czterech wygranych gemów. Co więcej, do rywalizacji zaproszono nie specjalistów od gry mieszanej, ale znanych singlistów, stąd obecność m.in. Świątek.

Była liderka rankingu WTA przystąpiła do turnieju u boku Caspera Ruuda i już we wtorek 19 sierpnia, na kilkanaście godzin po meczu z Paolini, rozegrała mecz 1/8 finału. Polka i Norweg, czyli duet rozstawiony z "3", pewnie pokonał Madison Keys i Francesa Tiafoe (4:1, 4:2), a kilka minut później rozpoczął walkę o półfinał z Caty McNally i Lorenzo Musettim. Włosko-amerykański duet również musiał uznać wyższość Świątek i Ruuda, którzy triumfowali 4:1, 4:2.

US Open. Iga Świątek i Casper Ruud poznali rywale w półfinale

Półfinałowych rywali Polki i Norwega wyłonił mecz turniejowej "1" (rozstawienie w mikście zależało od pozycji w rankingu WTA i ATP) czyli Jessiki Peguli i Jacka Drapera z Mirrą Andriejewą i Daniiłem Miedwiediewem. Amerykanka i Brytyjczyk wcześniej ograli Emmę Raducanu i Carlosa Alcaraza, Rosjanie z kolei poradzili sobie z serbskim duetem Olga Danilović - Novak Doković.

Obie pary pewnie wygrały pierwsze gemy serwisowe, ale już w trzecim gemie doszło do przełamania przy podaniu Andriejewej i Miedwiediewa. Pegula i Draper poszli za ciosem, najpierw obronili podanie, a przy stanie 3:1 mieli piłki setowe. Wykorzystali czwartą z nich, pieczętując zwycięstwo 4:1.

W drugiej partii Amerykanka i Brytyjczyk musieli wprawdzie już w pierwszym gemie bronić break pointa, ale i tak zapisali gema na swoim koncie. Po chwili sami przełamali rywali, kilka minut później było już 3:0. Pierwszych piłek meczowych nie wykorzystali, bo Andriejewa i Miedwiediew obronili dwa break pointy. Przy gemie serwisowym Peguli i Drapera rosyjski duet już skapitulował. Ponownie było 4:1, a turniejowa "1" przypieczętowała awans do półfinału, w którym już czekają Świątek i Ruud.

Mecz Polki i Norwega o finał miksta US Open zostanie rozegrany w nocy ze środy na czwartek o godz. 1 czasu polskiego. Ewentualny finał z Danielle Collins i Chrisitianem Harrisonem lub Sarą Errani i Andreą Vavassorim zostanie rozegrany po drugim półfinale, który z kolei rozpocznie się po meczu Świątek i Ruuda.

Rozwiń

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 JASON WHITMAN AFP

Casper Ruud AFP

Mirra Andriejewa rywalizowała z McCartney Kessler w trzeciej rundzie WTA 1000 w Montrealu Kirill Kudryavtsev AFP