Andriejewa u Świątek, potem Sabalenka. Oto wyniki losowania WTA Madryt

Iga Świątek rozpoczęła swoje tegoroczne występy na mączce od ćwierćfinału na turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Był to także pierwszy start Polki pod wodzą nowego trenera - Francisco Roiga. Nasza reprezentantka znalazła się blisko premierowego indywidualnego awansu do najlepszej "4" w tym sezonie, ale brakło jej "kropki nad i" w starciu z Mirrą Andriejewą. Nie udało się domknąć spotkania w drugiej partii oraz wykorzystać break pointa na 3:0 w decydującej odsłonie. Po tym poszła seria pięciu gemów z rzędu na konto Rosjanki, co okazało się kluczowe dla ostatecznego rozstrzygnięcia.

Kolejna okazja na przełamanie nadchodzi momentalnie, bowiem od wtorku ruszają główne zmagania rangi "1000" w Madrycie. 24-latka dotarła już na Półwysep Iberyjski, dziś odbyła premierowy trening w kompleksie Caja Magica. W związku z powrotem Aryny Sabalenki do rywalizacji, Świątek została rozstawiona z "4". Posiada wolny los w pierwszej rundzie, dzięki czemu swój premierowy mecz rozegra dopiero w czwartek albo piątek. Ma zatem jeszcze kilka dni na przygotowania do pojedynku drugiej fazy.

Znamy drabinkę WTA Madryt. Iga Świątek poznała ew. rywalki

Po godz. 18:30 przeprowadzono ceremonię losowania drabinki. Wiemy już, z kim Raszynianka może się zmierzyć w drugiej fazie singlowych rozgrywek. Pierwszą przeciwniczką 24-latki będzie Daria Kasatkina albo kwalifikantka. Jeśli Polka przejdzie dalej, wówczas może się zmierzyć z Ann Li albo Elisabettą Coccciaretto. W ewentualnej batalii o najlepszą "8" jest szansa na starcie z Ivą Jovic, Leylah Fernandez, Magdą Linette czy Paulą Badosą. Poznanianka rozpocznie turniej od meczu z Robin Montgomery. Zwyciężczyni tego starcia spotka się w kolejnej fazie ze wspomnianą Jovic.

Do ćwiartki Igi trafiły m.in. Mirra Andriejewa oraz Elina Switolina. Nasza reprezentantka znalazła się w połówce z Aryną Sabalenką, Jasmine Paolini, Belindą Bencic i Naomi Osaką, więc z tymi zawodniczkami może się zmierzyć w półfinale. Po drugiej stronie drabinki wylądowały Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula, a także Amanda Anisimova. Trudne zadanie czeka Magdalenę Fręch. Tenisistka klubu KS Górnik Bytom zagra w pierwszej rundzie z Kateriną Siniakovą. Jeśli awansuje dalej, to potem zmierzy się z Clarą Tauson.

Mecze pierwszej rundy z udziałem Polek:

Magdalena Fręch - Katerina Siniakova

Magda Linette - Robin Montgomery

Ewentualne mecze drugiej rundy z udziałem Polek:

Iga Świątek - Daria Kasatkina/kwalifikantka

Magdalena Fręch/Katerina Siniakova - Clara Tauson

Magda Linette/Robin Montgomery - Iva Jovic

Teoretycznie możemy mieć w sumie cztery nasze reprezentantki w głównej drabince. Do udziału w eliminacjach zgłosiła się Katarzyna Kawa. 33-latka trafiła w premierowej fazie kwalifikacji na rozstawioną z "10" Nikolę Bartunkovą. Jeśli zawodniczka z Krynicy-Zdroju pokona Czeszkę, wówczas powalczy o awans z Aliną Czarajewą albo Alaksandrą Sasnowicz.

Główne zmagania w Madrycie potrwają od 21 kwietnia do 3 maja.

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

Magda Linette Martin Keep AFP

Magdalena Fręch ARTUR WIDAK / NURPHOTO AFP

