Andriejewa u Świątek, potem Gauff. Oto drabinka WTA Miami. Możliwy polski mecz

Tenisowe rozgrywki nie zwalniają tempa. Dzisiaj zakończy się impreza rangi "1000" w Indian Wells, a już we wtorek wystartuje kolejna, czyli tysięcznik w Miami. W głównej drabince zobaczymy na starcie trzy Polki - Igę Świątek, Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette. Raszynianka będzie polować na Florydzie na przełamanie ćwierćfinałowej serii na początku sezonu 2026. Dotychczas 24-latka wzięła udział w trzech indywidualnych zmaganiach i we wszystkich kończyła rywalizację na etapie najlepszej "8". Podczas WTA 1000 na terenie Kalifornii wyeliminowała ją Elina Switolina po trzysetowej batalii.

Po tym, jak później swój ćwierćfinał wygrała Jelena Rybakina, stało się jasne, że w najnowszym zestawieniu, które ukaże się jutro, reprezentantka Kazachstanu po raz pierwszy w karierze zostanie wiceliderką rankingu, a Polka spadnie na trzecie miejsce. To notowanie nie ma jednak jeszcze wpływu na układ rozstawień pod kątem Miami, dlatego Świątek otrzymała "2", a mistrzyni tegorocznego Australian Open - "3". Jako turniejowa "1" wystąpi oczywiście Aryna Sabalenka.

Znamy drabinkę WTA Miami

W niedzielę, tuż kilkanaście minut po godz. 20:00 czasu polskiego, opublikowano wyniki losowania kobiecej drabinki zmagań na Florydzie. Wiemy już, z kim Raszynianka może się zmierzyć w drugiej fazie singlowych rozgrywek. Pierwszą przeciwniczką 24-latki będzie Magda Linette albo Warwara Graczowa. Może zatem dojść do polskiego starcia na wczesnym etapie zmagań. Na niełatwą ścieżkę trafiła Magdalena Fręch. Jeśli pokona McCartney Kessler, wówczas zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

Co ciekawe, wszystkie nasze reprezentantki znalazły się w jednej ćwiartce. Jeśli Świątek zamelduje się w trzeciej rundzie, wtedy może trafić na Alexandrę Ealę, która wyeliminowała Raszyniankę z ubiegłorocznego turnieju w Miami. Ewentualna 1/8 finału może przynieść mecz z Karoliną Muchovą albo Clarą Tauson. Poza wspomnianą Andriejewą, na drodze Igi do półfinału widnieją jeszcze m.in. Victoria Mboko czy Anna Kalinska.

Jelena Rybakina trafiła tym razem do górnej części drabinki, do spółki z Aryną Sabalenką. W dolnym fragmencie znajdują się Coco Gauff, Amanda Anisimova, Belinda Bencic, Linda Noskova czy Maria Sakkari. Liderka rankingu otworzy zmagania od potyczki z Ann Li albo kwalifikantką, a reprezentantka Kazachstanu - od meczu z Janice Tjen albo Julią Putincewą.

Mecze pierwszej rundy z udziałem Polek:

Magdalena Fręch - McCartney Kessler

Magda Linette - Warwara Graczowa

Ewentualne mecze drugiej rundy z udziałem Polek:

Iga Świątek - Magda Linette/Warwara Graczowa

Magdalena Fręch/McCartney Kessler - Mirra Andriejewa

Główne zmagania w Miami potrwają od 17 do 29 marca.

Magda Linette Martin Keep AFP

Magdalena Fręch ARTUR WIDAK / NURPHOTO AFP

Aryna Sabalenka Clive Brunskill AFP

