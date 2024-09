Amerykańskie media bez litości dla Igi Świątek. Mówią otwarcie: Pegula "zmiotła" Polkę

Noc ze środy na czwartek ułożyła się pomyślnie dla gospodarzy US Open. Jessica Pegula pokonała Igę Świątek i awansowała do półfinału nowojorskiej imprezy. Dzięki temu 30-latka dokonała czegoś, co nie zdarzyło się jej dotychczas na przestrzeni całej kariery. Po raz pierwszy znalazła się na etapie najlepszej "4" w singlowych zmaganiach na Wielkim Szlemie. Podkreślają to również amerykańskie media, która rozpisują się o triumfie ich rodaczki nad liderką kobiecego rankingu WTA.