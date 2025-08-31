Partner merytoryczny: Eleven Sports

Amerykańskie gwiazdy zachwycone Świątek. Te wiadomości mówią wszystko

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Iga Świątek nie przestaje zaskakiwać - nie tylko kibiców tenisa, ale także gwiazdy innych dyscyplin sportowych. Po trudnym, emocjonującym meczu trzeciej rundy US Open, w którym pokonała Annę Kalinską 7:6 (2), 6:4, raszynianka znów udowodniła, że potrafi walczyć do końca, nawet w najtrudniejszych momentach. Pod jej pomeczowym postem na Instagramie pojawiła się fala pozytywnych komentarzy, w tym także... od legend alpejskiego narciarstwa - Lindsey Vonn i Mikaeli Shiffrin.

Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin zareagowały na wpis Igi Świątek po trzeciej rundzie US Open
Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin zareagowały na wpis Igi Świątek po trzeciej rundzie US OpenNOUSHAD THEKKAYIL/Nur Photo/East News, John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Iga Świątek walczy o siódme trofeum wielkoszlemowe w karierze. W pierwszej rundzie US Open Polka pokonała Emilianę Arango, w drugiej rundzie odprawiła natomiast z kwitkiem Suzan Lamens. W trzeciej rundzie byłej liderce światowego rankingu przyszło zmierzyć się w Anną Kalinską. A trzeba przyznać, że nie był to łatwy mecz. W pierwszym secie Iga Świątek przegrywała już 1:5, a przy stanie 2:5 musiała bronić aż czterech piłek setowych. Mimo trudnej sytuacji potrafiła odwrócić losy seta, wygrywając go po tie-breaku 7:6(2), a następnie domknąć mecz wynikiem 6:4.

Po meczu przyznała, że choć czuła się dobrze na korcie, miała trudności z finalizowaniem akcji. "Czułam, że gram dobrze, ale nie potrafiłam kończyć ostatnich piłek. Muszę być bardziej solidna i skupić się na prostych rzeczach" - powiedziała tenisistka z Raszyna.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin kibicują Idze Świątek podczas US Open

Chwilę później Świątek podzieliła się z fanami zdjęciem i krótkim opisem na Instagramie: "Jazda. Drugi tydzień" - napisała, dodając do tego wymowną emotkę z napiętym bicepsem - symbolem siły, determinacji i nieustępliwości. Właśnie te cechy zrobiły wrażenie nie tylko na kibicach, ale także na ikonach światowego sportu.

Pod postem Świątek pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów: "Wspaniały powrót!!!", "Twoja siła psychiczna wygrała ten mecz", "Każde wyzwanie cię umacnia", "Tylko mistrzowie wiedzą, jak to zrobić", "To było coś nieprawdopodobnego!" - zachwycali się.

Od komentarza nie powstrzymały się także dwie amerykańskie gwiazdy sportów zimowych - Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin. Obie zawodniczki od lat śledzą karierę Igi Świątek i nie kryją, że jej kibicują. Vonn - mistrzyni olimpijska i jedna z najbardziej utytułowanych narciarek w historii - zostawiła pod zdjęciem Polki dwie emotki z napiętym bicepsem, jednoznacznie wyrażając swoje uznanie dla siły i charakteru Igi.

Z kolei Mikaela Shiffrin, obecnie dominująca postać w narciarstwie alpejskim, dołączyła emotkę znaną jako "shaka" - hawajski gest oznaczający pozytywne wibracje, luz, wsparcie i przyjacielski przekaz.

Zobacz również:

Pola Lis stanęła w obronie Igi Świątek
Iga Świątek

Nie wytrzymała po tym, jak potraktowano Igę Świątek. Padły mocne słowa. "Lekcja"

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Tenisistka w czarnej koszulce i czapce wyraża emocje po zdobyciu punktu trzymając rakietę tenisową, w tle rozmazana postać sędziego.
Iga Świątek po wygranej z Anną Kalinską awansowała do czwartej rundy US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP
Lindsey Vonn
Lindsey VonnJohn Walton/Press AssociationEast News
Mikaela Shiffrin
Mikaela ShiffrinAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja