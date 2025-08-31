Amerykańskie gwiazdy zachwycone Świątek. Te wiadomości mówią wszystko
Iga Świątek nie przestaje zaskakiwać - nie tylko kibiców tenisa, ale także gwiazdy innych dyscyplin sportowych. Po trudnym, emocjonującym meczu trzeciej rundy US Open, w którym pokonała Annę Kalinską 7:6 (2), 6:4, raszynianka znów udowodniła, że potrafi walczyć do końca, nawet w najtrudniejszych momentach. Pod jej pomeczowym postem na Instagramie pojawiła się fala pozytywnych komentarzy, w tym także... od legend alpejskiego narciarstwa - Lindsey Vonn i Mikaeli Shiffrin.
Iga Świątek walczy o siódme trofeum wielkoszlemowe w karierze. W pierwszej rundzie US Open Polka pokonała Emilianę Arango, w drugiej rundzie odprawiła natomiast z kwitkiem Suzan Lamens. W trzeciej rundzie byłej liderce światowego rankingu przyszło zmierzyć się w Anną Kalinską. A trzeba przyznać, że nie był to łatwy mecz. W pierwszym secie Iga Świątek przegrywała już 1:5, a przy stanie 2:5 musiała bronić aż czterech piłek setowych. Mimo trudnej sytuacji potrafiła odwrócić losy seta, wygrywając go po tie-breaku 7:6(2), a następnie domknąć mecz wynikiem 6:4.
Po meczu przyznała, że choć czuła się dobrze na korcie, miała trudności z finalizowaniem akcji. "Czułam, że gram dobrze, ale nie potrafiłam kończyć ostatnich piłek. Muszę być bardziej solidna i skupić się na prostych rzeczach" - powiedziała tenisistka z Raszyna.
Sceny tuż po meczu Świątek. Wymowne zachowanie Polki podczas konferencji. Nie mogła przejść obojętnie
Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin kibicują Idze Świątek podczas US Open
Chwilę później Świątek podzieliła się z fanami zdjęciem i krótkim opisem na Instagramie: "Jazda. Drugi tydzień" - napisała, dodając do tego wymowną emotkę z napiętym bicepsem - symbolem siły, determinacji i nieustępliwości. Właśnie te cechy zrobiły wrażenie nie tylko na kibicach, ale także na ikonach światowego sportu.
Pod postem Świątek pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów: "Wspaniały powrót!!!", "Twoja siła psychiczna wygrała ten mecz", "Każde wyzwanie cię umacnia", "Tylko mistrzowie wiedzą, jak to zrobić", "To było coś nieprawdopodobnego!" - zachwycali się.
Od komentarza nie powstrzymały się także dwie amerykańskie gwiazdy sportów zimowych - Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin. Obie zawodniczki od lat śledzą karierę Igi Świątek i nie kryją, że jej kibicują. Vonn - mistrzyni olimpijska i jedna z najbardziej utytułowanych narciarek w historii - zostawiła pod zdjęciem Polki dwie emotki z napiętym bicepsem, jednoznacznie wyrażając swoje uznanie dla siły i charakteru Igi.
Z kolei Mikaela Shiffrin, obecnie dominująca postać w narciarstwie alpejskim, dołączyła emotkę znaną jako "shaka" - hawajski gest oznaczający pozytywne wibracje, luz, wsparcie i przyjacielski przekaz.
W Rosji huczy po zwycięstwie Świątek. Już nie "polska oszustka". Takich słów nikt się nie spodziewał