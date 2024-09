Jessica Pegula po raz siódmy w karierze awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego - Amerykanka pokonała Dianę Sznajder i zagra o półfinał US Open. Szósta zawodniczka światowego rankingu, która zmierzy się w nim z Igą Świątek, ostatnio gra coraz lepiej, co sama zauważyła po spotkaniu z Rosjanką. Pegula jest pewna siebie i sama zadeklarowała, że w Nowym Jorku czuje się świetnie i zrobi wszystko, by awansować do kolejnej rundy.