Amerykanka rzuciła tuż przed starciem ze Świątek. Inaczej niż zazwyczaj. Jest komentarz

Turniej WTA Finals rozpocznie się w Rijadzie w sobotę - tego dnia odbędą się dwa mecze deblowe, ale także i dwa starcia singlowe w grupie Sereny Williams. Czyli w tej, w której jest Iga Świątek. Polka zagra z Madison Keys (początek nie przed godz. 16), a po niej rywalizować będą: Amanda Anisimova z Jeleną Rybakiną. Obie Amerykanki debiutują w WTA Finals, dla Świątek to z kolei piąty start z rzędu.

W niedzielę zagrają zawodniczki z grupy Steffie Graf: Aryna Sabalenka zmierzy się z Jasmine Paolini, a Coco Gauff - z Jessicą Pegulą.

Rozgrywki grupowe zakończą się w czwartek, w piątek cztery tenisistki rywalizować będą w półfinałach, a w sobotę odbędzie się finał.

Amanda Anisimova rywalką Igi Świątek w fazie grupowej WTA Finals. Amerykanka podekscytowana rywalizacją

Wszystkie zawodniczki są już oczywiście w Rijadzie, trenują od początku tygodnia, dziś miały uroczystą prezentację i sesję. A we wtorek krótką rozmowę z Amandą Anisimovą przeprowadził red. Żelisław Żyżyński z Canal+. I choć Amerykanka zaczęła go kiepsko, w Auckland przegrała już pierwsze spotkanie, w Hobart oddała walkowerem ćwierćfinał, a w Melbourne odpadła w drugiej rundzie, to później coś się dotarło.

Wygrała dwie imprezy rangi 1000 (Doha i Pekin), zagrała dwa razy w finale Szlema (Wimbledon, US Open). I z uwagi na tę dyspozycję na kortach twardych w drugiej części roku, jest uważana za jedną z głównych kandydatek do tytułu w Rijadzie.

Amanda Anisimova VAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

- Początek nie był idealny, ale znalazłam swój rytm i styl. Ten sezon dał mi wiele radości, był udany. I mam nadzieję, ze w Rijadzie też pójdzie mi dobrze - skomentowała.

A później odniosła się do czekającego ją starcia z Igą Świątek, bo już za kilka dni czeka je wzajemna potyczka. Polka była lepsza w finale Wimbledonu, rozbiła Anisimovą 6:0, 6:0, ale ta zrewanżowała się w ćwierćfinale US Open.

Tu jest inaczej niż zazwyczaj, bo w typowym turnieju nie zagrałybyśmy w pierwszej rundzie.

- Starcie w takich okolicznościach wywołuje we mnie wiele emocji - podkreśliła. I zaznaczyła, że już sam debiut w WTA Finals jest dla niej czymś ekscytującym.

Co ciekawe, w dwóch poprzednich sezonach WTA Finals wygrywała ta tenisistka, która okazywała się najlepsza w Pekinie, już po powrocie chińskiego tysięcznika do kalendarza. Najpierw była to Iga Świątek, później Coco Gauff. Teraz z tarczą ze stolicy Chin wyjechała właśnie Anisimova, uznawana przez ekspertów za "czarnego konia" finału.

- Mam słabość do niej, odkąd ją pierwszy raz zobaczyłam na żywo, w Rzymie w 2019 roku. Oniemiałam, bardzo podoba mi się jej technika - komentowała w Canal+ Joanna Sakowicz-Kostecka. - Jestem pod wrażeniem, jak używa swojej fizyczności, a przy tym zachowuje płynność. To wzór. Bo uderza z linii końcowej i relatywnie mało popełnia przy tym błędów. Owszem, w porównaniu do Igi czy Jasmine jest ich więcej, ale gdy postawimy przy niej inne ofensywne tenisistki, np. Ostapenko, to one robią ich znacznie więcej - dodała była tenisistka w raporcie z Rijadu, wyemitowanym przez Canal+.

Amanda Anisimova ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek AFP

