Turniej Rolanda Garrosa to bez wątpliwości wyczerpująca impreza, szczególnie dla zawodników, którzy docierają aż do samego finału. Środowisko tenisa robi co może, by sportowcy znaleźli także czas na odrobinę rozrywki.

Kanał "Tenis Channel" zorganizował dla kilku tenisistów zabawę, w której odpowiadali na pytania z różnych kategorii. Odpowiedzi były oczywiście punktowane. W tej mini-rywalizacji udział wzięła m.in. Iga Świątek, a także jej rywalka Coco Gauff.

Pojedynek Świątek-Gauff

Panie odpowiadały na pytania za jeden, dwa lub trzy punkty. Jako pierwsza zagrała Amerykanka. Coco Gauff starała się odpowiadać szybko i konkretnie. Fani 18-latki dowiedzieli się m.in. jaka jest jej najbardziej żenująca historia z szatnią, kto jest jej ulubionym wykonawcą. Na koniec rywalka Świątek została poproszona o wyznanie.

Logika á la Amelie

Następnie przyszła kolej na rakietę numer jeden na świecie. Iga radziła sobie dobrze, nie odpowiedziała jedynie na pytanie z którym z tenisistów bądź tenisistek nie chciałaby wybrać się na wspólną wycieczkę.

To bardzo trudne... Nie chcę być w żaden sposób złośliwa, więc nie chcę odpowiadać na to pytanie - przyznała z uśmiechem na ustach.

Polka zdradziła natomiast, z kim chętnie wyruszyła by w podróż. Jako wielka fanka Rafaela Nadala, to właśnie jego umieściła jako pierwszego na liście. Wymieniła także Bethanie Mattek-Sands oraz Kaję Juvan.

Na koniec porównano wyniki tenisistów, którzy wzięli udział w zabawie. Na piątym miejscu znalazł się Andriej Rublow. Przed nim ulokowała się Iga Świątek z dorobkiem dwunastu punktów. Trzecie miejsce zajął Nick Kyrgios, drugi był Stefanos Tsitsipas.

Zwyciężyła Coco Gauff, która szybkimi odpowiedziami zapewniła sobie dwadzieścia dziewięć punktów. Amerykanka pokonała więc Świątek o siedemnaście punktów. Teraz panie zmierzą się na korcie, gdzie zawalczą o triumf w turnieju Rolanda Garrosa.

