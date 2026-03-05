!criticalCSS &&

Amerykanka deklasuje w 73 minuty. Oto rywalka Świątek w drugiej rundzie WTA Indian Wells

Mateusz Stańczyk

Główne zmagania w ramach WTA 1000 w Indian Wells ruszyły już na dobre. Wciąż musimy jednak poczekać na pierwszy mecz z udziałem Igi Świątek. Nasza reprezentantka wkroczy do gry dopiero w sobotę czasu lokalnego, ze względu na wolny los w premierowej fazie. Dzisiaj za to wyłoniono przeciwniczkę dla Raszynianki w batalii o trzecią rundę rozgrywek na terenie Kalifornii. Doszło do deklasacji na Stadium 7. Triumfowała zawodniczka plasująca się o 94 lokaty niżej w rankingu.

Iga Świątek zagra o awans do drugiej rundy WTA 1000 w Indian Wells
Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian WellsNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Iga Świątek od mniej więcej tygodnia przebywa na terenie Kalifornii. Ma już za sobą kilka sesji treningowych na kortach w Indian Wells. To miejsce, które w przeszłości przyniosło jej sporo radości. W ostatnich czterech sezonach za każdym razem docierała do półfinału imprezy, a dwukrotnie wygrywała całe rozgrywki - w 2022 i 2024 roku. Wiceliderka rankingu WTA, z racji swojej pozycji w kobiecym notowaniu, mogła liczyć na wolny los w pierwszej rundzie. W związku z tym przystąpi do rywalizacji dopiero od drugiej fazy.

    Dziś dowiedzieliśmy się, z kim Raszynianka zmierzy się w sobotę czasu lokalnego. Po losowaniu drabinki było jasne, że jedną z potencjalnych rywalek jest Francesca Jones (93. WTA). Drugą ewentualną przeciwniczkę mieliśmy poznać dopiero po zakończeniu eliminacji. Okazała się nią tenisistka z USA - Kayla Day (187. WTA). To właśnie pojedynek między tymi dwiema zawodniczkami wyłonił oponentkę dla mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu.

    Brytyjka i Amerykanka jeszcze nie spotkały się w bezpośredniej konfrontacji na poziomie zawodowym. Walczyły jednak ze sobą w okresie juniorskim. Podczas Wimbledonu 2016 dziewcząt triumfowała reprezentantka Stanów Zjednoczonych - 4:6, 7:5, 6:1. Po 10 latach panie znów się zmierzyły, ale już w zupełnie innej rzeczywistości. Faworytką wg notowań, mimo znacznie niższej pozycji w rankingu, była Day.

      WTA Indian Wells: Francesca Jones kontra Kayla Day w pierwszej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Jones. Na "dzień dobry" obie pewnie utrzymały swoje podanie. Ciekawiej zrobiło się w trzecim gemie. Wówczas Day doczekała się pierwszego break pointa. Brytyjka wyszła jednak z opresji, a po zmianie stron sama miała trzy piłki na 3:1. Mimo to do przełamania doszło dopiero w trakcie piątego rozdania. Francesca od razu próbowała odrobić stratę, ale nie wykorzystała żadnej z dwóch okazji na remis. W następnych minutach Kayla kontrolowała sytuację na korcie. Seta zakończyła już w dziewiątym gemie, zdobywając breaka ze stanu 0-30. Końcowy wynik partii brzmiał 6:3.

        Drugą odsłonę otwierała triumfatorka premierowej części pojedynku. Pierwsze dwa punkty trafiły na konto Jones, ale potem wszystko się zmieniło. Kolejne minuty zostały zdominowane przez Day. Szybko zrobiło się 3:0 na korzyść zawodniczki z USA. Potem Amerykanka uzyskała jeszcze przełamanie w szóstym gemie i dzięki temu mogła zamykać potyczkę przy swoim serwisie. Ostatecznie zawodniczka plasująca się o 94 lokaty niżej triumfowała 6:3, 6:1 po 73 minutach gry. Tym samym to Kayla Day zmierzy się z Igą Świątek w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells.

        Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

