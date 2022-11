Amerykanie zapytali w teleturnieju o "Swiatek". Szybka odpowiedź!

Polka najpierw w marcu i kwietniu wygrała "Słoneczny Duet" - wielkie turnieje WTA 1000 w Indian Wells i Miami. Dołączyła zatem do bardzo wąskiego i elitarnego grona tenisistek, którym udało się to w jednym roku. Wtedy też została historyczną liderką rankingu WTA - jako pierwsza Polka. Do USA wróciła w sierpniu - po niezbyt udanym turnieju w Kanadzie (w Toronto) zaliczyła też szybkie pożegnanie z imprezą w Cincinnati. Ale już US Open wygrała, podobnie jak i październikową rywalizację w San Diego. Zatem - pięć startów i cztery zwycięstwa, podczas gdy w innych krajach świata: cztery wygrane turnieje na dwanaście.