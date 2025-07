Od 2000 roku jedynie siostrom Serenie i Venus Williams udało się wygrać Wimbledon więcej niż dwa razy, tylko w ich przypadku można więc mówić o jakiejś dominacji. W 20 kolejnych edycjach jedynie cztery razy zdarzyło się, by któraś z nich nie zagrała w finałowej batalii. A czasem same między sobą rozstrzygały, której należy się to trofeum.