Amerykanie drżą przed Igą Świątek. Strach w oczach, wymowna reakcja

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z trzecią tenisistką świata, a więc Coco Gauff. Amerykanka dla większości zawodniczek jest przeszkodą nie do przejścia, ale nie dla Świątek. Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą w swoich karierach już jedenaście razy i zaledwie raz to młodsza z tenisistek schodziła z kortu, jako wygrana. Bilans 10:1 na korzyść Igi Świątek mówi sam za siebie . Polka w rywalizacji z Amerykanką jest absolutną dominatorką i z Gauff przegrała jedynie, gdy ta była w swojej życiowej formie.

Gauff bez szans ze Świątek? Amerykanie straszą

Przekaz, który płynie ze słynnego "The Washington Post" dla Gauff jest tragiczny. "Świątek odniosła kolejne szybkie zwycięstwo. Wyeliminowała mistrzynię Wimbledonu Marketę Vondrousovą 6:0, 6:2 i przedłużyła swoją zwycięską passę we French Open do 19 meczów, zmierzając po trzecie trofeum z rzędu w Paryżu i czwarte w ciągu pięciu lat. Świątek wygrała 10 z 11 spotkań z Gauff, w tym 6:4, 6:3 półfinałowe spotkanie na mączce w zeszłym miesiącu w drodze do tytułu w Italian Open" - czytamy na początku.