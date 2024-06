Amerykanie alarmują w sprawie Igi Świątek. Nadciąga istny koszmar?

Iga Świątek zapyta Coco Gauff? Amerykanie "z radą" dla Polki

Iga Świątek na papierze nie ma przed sobą autostrady, by odnieść życiowy wynik na kortach kompleksu All England Club, ale zdecydowanie można sobie wyobrazić scenariusz, że gwiazda światowego tenisa będzie jedną z głównych aktorek najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Niewykluczone, że to bardziej życzeniowe spojrzenie, bo dotąd podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego najdalej w Wimbledonie doszła do ćwierćfinału. Tej sztuki dokonała w ubiegłym roku.