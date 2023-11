Strudzone sezonem tenisistki rozpoczęły zasłużoną przerwę od kortu i ćwiczeń. Obie najlepsze zawodniczki urlop spędzały w dwóch różnych miejscach: Iga Świątek na Malediwach, a Aryna Sabalenka w Los Angeles. Ale to koniec niczym niezmąconego spokoju. A przynajmniej w przypadku Białorusinki, która ogłasza właśnie powrót do treningów i rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu. Wrzuciła do sieci wideo, które rozgrzało internautów.