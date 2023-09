Ależ wieści ws. Igi Świątek. Alarm u Polki, Amerykanie dopatrzyli się niepokojących sygnałów

Jeżeli jakąś tenisistkę można nazwać "koszmarem" Igi Świątek, to jest to z pewnością Jelena Ostapenko. Reprezentantka Łotwy po raz czwarty zmierzyła się z Polką i po raz czwarty wygrała, eliminując ją w czwartej rundzie US Open. Dla naszej tenisistki porażka oznacza nie tylko to, że nie obroni tytułu, ale również utratę prowadzenia w rankingu WTA. Co gorsza, amerykańscy dziennikarze zauważyli kłopoty w sztabie Świątek.