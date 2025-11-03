Ależ wieści tuż przed meczem Świątek z Rybakiną, czarno na białym. To może ponieść Polkę

Przed Igą Świątek drugie grupowe starcie w WTA Finals. Pierwsze nie przyniosło jej żadnych problemów, rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2. Tego spodziewała się znaczna większość kibiców - 82 procent użytkowników na oficjalnym portalu WTA typowała zwycięstwo Polki, a tylko 18 proc. Amerykanki.

W poniedziałek raszyniankę czeka starcie z Jeleną Rybakiną. W przeszłości fani czuliby niepokój. W ten rok 24-latka wchodziła z bilansem 2-4 w konfrontacjach z Kazaszką, a już obróciła go na 6-4 dzięki wygranym w United Cup, Dosze, na Rolandzie Garrosie i w Cincinnati. Czy seria zostanie podtrzymana? Większość "ankietowanych" internautów twierdzi, że tak.

Na triumf Polki wskazało 60 procent użytkowników, a Kazaszki - 40 procent.

Iga Świątek - Jelena Rybakina w ramach Finals. WTA zapytało o zwyciężczynię

W tym sezonie Świątek uzbierała 61 zwycięstw i poniosła 15 porażek, "podniosła" z kortu niemal 9,5 miliona dolarów. W przypadku Rybakiny te liczby wynoszą odpowiednio 53, 19 i ponad 3 mln dol.

- To jest bardzo trudna i wymagająca tenisistka. Jest niebezpieczna, potrafiła już kilka razy wygrać z Igą. Ma atuty w postaci mocnych serwisów, ale jest trochę nierówna, nie do końca też silna mentalnie - powiedział o triumfatorce Wimbledonu 2022 "Dziennikowi Polskiemu" Wojciech Fibak.

W pewnym sensie jest jednak dość równa - nawet jeśli czasem poziom jej gry faluje na przestrzeni danego meczu, to w całościowym rozrachunku można ją określić stałym elementem światowej czołówki. Ten sezon będzie trzecim z rzędu, który zakończy pomiędzy 4. a 6. miejscem w rankingu WTA.

