Ależ słowa o Świątek, laurka dla Polki przed ćwierćfinałem. Zwrócono uwagę na jedno

Polscy kibice tenisa śledzący US Open nie mają prawa narzekać na dyspozycję Igi Światek podczas ostatniego Wielkiego Szlema w sezonie 2024 . Raszynianka przystąpiła do zmagań po porażce z Aryną Sabalenką w Cincinnati i najwyraźniej w Nowym Jorku chce szybko zrewanżować się wracającej do znakomitej formy Białorusince. Wiceliderka rankingu jest już w półfinale turnieju. W nocy ze środy na czwartek naszego czasu o przepustkę do tej fazy zawodów powalczy podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.

Bartosz Ignacik pod wrażeniem gry Igi Świątek. „To jest pełna dominacja”

Z zachwytu nad grą raszynianki pieją także kibice oraz eksperci. Najlepszy na to dowód? Niedawny wywiad Bartosza Ignacika dla WP SportoweFakty. Tenisowy komentator przed decydującą fazą US Open wystawił Idze Świątek piękną laurkę. "Pełna kontrola od początku do końca. Jeśli jej przeciwniczki w ostatnich meczach nie są w stanie wygenerować choćby jednego break pointu, to o czym my tu mówimy? To jest pełna dominacja" - oznajmił.