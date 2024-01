Ależ słowa o Idze Świątek. Kapitalny prognostyk. I to jeszcze przed AO 

"Czasami to kwestia setnej sekundy, czasami milimetrów, czasami jednego kroku więcej... taki jest sport i nieustannie przypomina nam o tym, jak ważna jest pokora i rozumienie go. Zostawiliśmy dziś na korcie wszystko, co mieliśmy, ale na koniec dnia wygrali nasi przeciwnicy. I choć wiem, że Wy - fani chcieliście innego wyniku to mam nadzieję, że doceniacie jakość, energię, zaangażowanie i emocje, które włożyliśmy jako team w ten turniej. Będziemy mieli kolejne szanse na to, żeby jak zawsze dać z siebie wszystko i poprawić rezultat" - przekazała pierwsza rakieta świata.