Ależ pochwała dla Igi Świątek. I to z ust samej Rosjanki

Iga Świątek zrobiła niezłe show w Paryżu, choć jej start w Roland Garros 2023 owiany był tajemnicą. Wszystko z powodu urazu, którego nabawiła się raszynianka w Rzymie. Na paryskich kortach 22-latka udowodniła jednak, że po kontuzji nie ma ani śladu. Zmagania we Francji rozpoczęła z wysokiego C, prezentując kawał dobrego tenisa. W finale imprezy zmierzyła się z reprezentantką Czech, Karoliną Muchovą, która przysporzyła naszej zawodniczce wielu kłopotów. Był to emocjonujący i pełen zwrotów akcji mecz, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem Polki 6:2, 5:7, 6:4. Sportsmenka po ciężkiej batalii z rywalką nie kryła łez.