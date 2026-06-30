Ależ obrazek po meczu Świątek. Emocje kompletnie puściły. Polały się łzy

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

To był trudny mentalnie mecz dla Igi Świątek. Jako broniąca tytułu otworzyła drugi dzień Wimbledonu na korcie centralnym, a na trybunach siedzieli jej ojciec i siostra. Sprawy w starciu z Taylor Townsend zaczęły się komplikować w drugim secie, ale całościowo polscy kibice obejrzeli szczęśliwe zakończenie. Jak to w takich przypadkach bywa, zobaczyliśmy emocje na twarzy samej zainteresowanej.

Iga Świątek w białym stroju sportowym i czapce, twarz z łzami, trzyma tubkę w dłoniach, zbliżenie portretowe.
Iga ŚwiątekMAJA SMIEJKOWSKAEast News

Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie Wimbledonu. Pachniało przykrą niespodzianką na "dzień dobry" Raszynianki w tym turnieju. Jako broniąca tytułu tak prestiżowej imprezy miała na sobie wielki, ale i nowy rodzaj presji. Zaczęła dobrze, ale w drugim secie jej poziom spadł, pojawiło się wiele błędów. Musiała sobie z tym poradzić i dała radę.

W trzecim secie wygrała z Taylor Townsend 6:3 i wyrzuciła Amerykankę za burtę The Championships 2026.

Po ostatniej wymianie była wyraźnie poruszona. Po podaniu ręki przeciwniczce i sędzi usiadła na krzesełku i zasłoniła twarz ręcznikiem. Pojawiły się łzy.

Ten obrazek jest ważniejszy niż wypowiedzianych tysiąc słów. Jak ważna, trudna była to walka dla Igi, walka z samą sobą, ze swoimi słabościami, z rywalką, która grała momentami bardzo dobrze. To zwycięstwo kosztowało ja naprawdę sporo emocji
powiedział komentujący w Polsacie Sport Marcin Muras

Świątek została zapytana o pomeczową reakcję jeszcze w wywiadzie na korcie. - Nie jestem pewna, czy będę w stanie teraz dużo mówić, ale to były trudne tygodnie. To nie jest sezon, w którym wszystko poszło tak, jak chciałam. Nie sądzę, że wygrałam w tym roku jakikolwiek mecz trzysetowy. Cieszę się, że udało mi się to zrobić tutaj. Oczywiście otwarcie kortu jako broniąca tytułu wiele dla mnie znaczy. Po prostu cieszę się, że tu jestem - powiedziała.

Dodajmy, że wcześniej w tym sezonie wygrała cztery trzysetówki, choć zatarło jej się to w pamięci - w styczniu z Evą Lys w United Cup i Anną Kalinską w Australian Open, w lutym z Darią Kasatkiną w Dosze i w kwietniu z Cate McNally w Rzymie.

Na przestrzeni trzech partii miała jednak aż osiem porażek: z Belindą Bencic w United Cup, z Marią Sakkari w Dosze, z Eliną Switoliną w Indian Wells, z Mirrą Andriejewą w Stuttgarcie, z Ann Li w Madrycie (krecz przy 0:3 w 3. secie), ponownie ze Switoliną w Rzymie i 6 dni temu z Emmą Navarro w Bad Homburg. Oznaczało to skuteczność 33 proc. Teraz jest to już 38 proc.

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