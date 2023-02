Z pewnością nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie rozpoczęcie 2023 roku. Raszynianka znalazła się w gronie faworytek do zdobycia wielkoszlemowego tytuły podczas Australian Open, jednak jej przygoda z turniejem zakończyła się jednak już w czwartej rundzie, gdy 21-latka przegrała z Jeleną Rybakiną. Los uśmiechnął się do młodej Polki w Dosze. To właśnie tam w ubiegłym roku rozpoczęła się seria 37 wygranych spotkań z rzędu liderki światowego rankingu. Wiele wskazuje na to, że i w tym roku Świątek ma szansę wyjechać z Kataru z trofeum.