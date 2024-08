Ależ komunikat ws. Świątek. A dopiero co wróciła z igrzysk, Williams daleko w tyle

Podczas igrzysk olimpijskich polscy sportowcy zafundowali kibicom mnóstwo pozytywnych wspomnień . Z medalem Paryż opuściła między innymi Iga Świątek, która co prawda przegrała półfinał z Qinwen Zheng, ale w starciu o trzecie miejsce pokonała bez większych problemów Karolinę Schmiedlovą. Odpoczynek "Biało-Czerwonej" trwał zaledwie kilka dni. Liderka rankingu WTA ekspresowo wsiadła na pokład samolotu i poleciała do Stanów Zjednoczonych. 15 sierpnia rozegrała pierwszy pojedynek w Cincinnati.

Warwara Graczewa dość niespodziewanie sprawiła faworytce sporo problemów. Francuzka rosyjskiego pochodzenia błysnęła w drugim secie, który padł jej łupem po tie-breaku. Następnie to podopieczna Tomasza Wiktorowskiego wróciła do dobrej gry, triumfując 6:2. "Szczerze mówiąc, wiedziałam, że mam szansę wygrać ten mecz, ponieważ miałam pięć piłek meczowych. To moja wina, że tego nie zamknęłam" - mówiła raszynianka w pomeczowej wypowiedzi.