Wydawało się, że turniej w Indian Wells będzie przełamaniem dla Świątek. Pokazał to choćby doskonały mecz Polki z Karoliną Muchovą, który zakończył się wynikiem 6:2, 6:0. W spotkaniu ze Switoliną Świątek miała swoje szanse, ale ostatecznie ich nie wykorzystała i mimo wygranej w drugim secie, nie pociągnęła dalej lepszej gry.

Iga Świątek przegrała ze Switoliną. Spadek na trzecie miejsce w rankingu

Mecz Świątek z Eliną Switoliną nie był najpiękniejszym widowiskiem. Zakończył się wynikiem 2:6, 6:4, 4:6 i zawierał w sobie mnóstwo błędów, na które czasem aż trudno było patrzeć. Polka była mocno zdenerwowana i bywały momenty, w którym z jej boksu słychać było krzyki Darii Abramowicz. Nie wiadomo, czy miały one pomóc zawodniczce, czy też były oznaką frustracji.

Ostatecznie Świątek zakończyła swoją przygodę z tegorocznym Indian Wells na ćwierćfinale - powiodło jej się gorzej niż w ubiegłym roku. W ostatnich trzech turniejach, w których wzięła udział, nie tylko nie zwyciężała nad zawodniczkami z pierwszej dziesiątki rankingu, ale także zatrzymywała się na ćwierćfinałach. Po wygranej Jeleny Rybakiny wiadomo już, że Świątek spadnie na trzecie miejsce w rankingu WTA.

Iga Świątek ma problem. Alarm w statystykach

Patrząc na statystyki z początków poprzednich sezonów, jedynym gorszym od tego, w którym gra teraz, był rok 2019, kiedy Świątek dopiero rozpoczynała walkę w seniorskim tenisie. Wówczas przed turniejem w Miami rozegrała 16 meczów, z czego w dziesięciu wygrała, a w sześciu przegrała, co dawało 63 proc. wygranych.

W kolejnych sezonach te liczby się podnosiły - w 2020 roku liczba wygranych do przegranych meczów na tym samym etapie wynosiła siedem do dwóch (78 proc.), w 2021 - dziesięć do trzech (77 proc.) oraz jeden wygrany w tym czasie tytuł (na turnieju w Adelajdzie). W 2022 roku wygrała przed Miami dwadzieścia meczów, a przegrała tylko trzy i wygrała w tym dwa finały (w Dosze i Indian Wells), co dało jej 87 proc. skuteczność.

2023 rok przyniósł jej bilans 16 do 4 (80 proc.) i wygraną w turnieju w Dosze. Najlepszą statystykę uzyskała w 2024 roku - wówczas wygrała 21 meczów i przegrała tylko 2, co dało jej 91 proc. skuteczności. Zdobyła też dwa tytuły - w Dosze i Indian Wells. Od tamtego czasu widać jednak spadek.

W 2025 roku osiągnęła skuteczność 75 proc. (18 wygranych do 5 przegranych), a teraz, po zakończeniu rozgrywek w Indian Wells, ta statystyka wynosi 71 proc. (12 wygranych do 5 przegranych). Polka ze względu na rezygnację z Dubaju rozegrała też mniej meczów. Problem jest widoczny gołym okiem - Świątek i jej team mają z pewnością nad czym myśleć przed nadchodzącym wielkimi krokami turniejem w Miami.

Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale Indian Wells 2026 z Eliną Switoliną Han Yan/ Xinhua News / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP East News

Iga Świątek AFP

