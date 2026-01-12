Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alarm ws. Świątek przed Australian Open. Oto prawdziwe oblicze Polki. "Bywa czasem spóźniona"

Maciej Brzeziński

Przed Igą Świątek pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku. 24-latka na inaugurację sezonu rywalizowała w United Cup i przegrała dwa z pięciu meczów. Niektóre problemy niepokoją polskich kibiców. Była gwiazda tenisa - Barbara Schett zdiagnozowała problemy Polki i wydała wyrok przed Australian Open.

Reprezentacja Polski sięgnęła o triumf w United Cup. O sile naszego zespołu stanowili Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz mikst Katarzyna Kawa - Jan Zieliński. "Biało - czerwoni" w niedzielnym finale pokonali Szwajcarię 2:1, choć przegrywali 0:1 po porażce Świątek z Belindą Bencić 6:3, 0:6, 3:6. Raszynianka przegrała także w półfinale z Coco Gauff 4:6, 2:6. Nic dziwnego, że kibice i eksperci zaczęli bić na alarm ws. dyspozycji drugiej rakiety świata.

W rozmowie z "Faktem" głos zabrała Barbara Schett, była tenisistka, a dziś ekspertka Eurosportu, która odniosła się m.in. do zachowania Raszynianki na korcie w trakcie meczów w Sydney.

Czasami mam wrażenie, że stresuje się absolutnie wszystkim. Na tym poziomie nie chodzi już wyłącznie o tenis. Coraz większe znaczenie ma psychologia — to, jak reagujesz i co robisz w konkretnych sytuacjach 
przyznała Austriaczka.

Barbara Schett podkreśliła, że Świątek wiele wymaga od siebie, ale "czasami naprawdę trudno jest znaleźć jej właściwą równowagę". Tak było właśnie w trakcie United Cup. - To zabiera jej mnóstwo energii. Jeśli chodzi o te dwa przegrane mecze - trzeba podkreślić, że to były porażki z zawodniczkami z absolutnej czołówki. Bencic jest dziesiąta na świecie, kiedyś była już nawet numerem cztery. Gra świetny tenis i na pewno na stałe pozostanie w Top 10. A Gauff z meczu na mecz prezentowała się coraz lepiej w United Cup. To nie są porażki z anonimowymi rywalkami - oceniła.

Przed Świątek Australian Open. Schett nie ma większych oczekiwań wobec Polki. - Australian Open od zawsze było dla niej trudnym miejscem. Warunki do gry mogą być tam dla niej trochę za szybkie, nigdy nie wygrała w Melbourne ani nawet nie zagrała w finale. Ale to wciąż bardzo wczesny etap sezonu. Nie martwiłabym się zbytnio jej występem w Australian Open - przyznała Austriaczka. - Pewnie nigdy wcześniej nie sądziła, że wygra Wimbledon. Jeśli chodzi o Australian Open, myślę, że to w dużej mierze siedzi w jej głowie. Warunki są tam dziś szybsze niż na Wimbledonie. Iga porusza się znakomicie, ale w Australii, zwłaszcza gdy rywalki grają szybko w jej forhend, bywa czasem spóźniona. Wtedy pojawiają się problemy - dodała.

Australian Open 2026 startuje 18 stycznia. Do tej pory najlepszym wynikiem Świątek w Melbourne był półfinał. Do tego etapu dotarła w w 2022 i 2025 roku.

