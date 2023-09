Iga Świątek zwyciężyła nad Mai Hontamą w pierwszym meczu w Tokio 6:4, 7:5, ale jej gra - zwłaszcza w pierwszej fazie spotkania - dostarczyła powodów do niepokoju i mało optymistycznych wniosków. Kibice i eksperci martwią się o formę Polki. "Brawo, ale wyglądało to fatalnie. Iga jest kompletnie bez formy, smutno to się oglądało. Licznik dobił do 40 niewymuszonych błędów" - punktuje jeden z fanów tenisa. I dodaje, że nie pomogła nawet dłuższa przerwa od gry.