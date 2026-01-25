Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alarm w Rosji. To już istna katastrofa. Świątek trafiła na listę winnych

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Podczas gdy to, co najlepsze i najważniejsze na tegorocznym Australian Open dopiero przed nami, w Rosji już wybrzmiał alarm i odtrąbiona została porażka. Wszystko przez to, jak dla tamtejszych tenisistów i tenisistek potoczyła się rywalizacja na kortach w Melbourne. Rozpisują się o niej tamtejsza media. A jedną z osób znajdujących się na "liście winnych" takiej sytuacji jest rzecz jasna nasza wiceliderka rankingu WTA - Iga Świątek.

Tenisistka w fioletowej czapce wykonuje gest uciszenia, stojąc na korcie, po lewej stronie zdjęcia; po prawej widoczny tłum kibiców machających flagami w biało-niebiesko-czerwonych barwach.
Iga Świątek wyeliminowała na Australian Open jedną z RosjanekWILLIAM WEST / AFP / SITDIKOV / POOL / AFPAFP

Wszystko przez to, co wydarzyło się w sobotę na Margaret Court Arena. To właśnie tam Polka mierzyła się w trzeciej rundzie z Anną Kalinską.

Ten mecz miał dość osobliwy przebieg. Iga Świątek przeprowadziła w nim swoich fanów przez tenisowy rollercoaster, ostatecznie zdobywając przepustkę do 1/8 finału po zwycięstwie 6:1, 1:6, 6:1.

O ćwierćfinał nasza wiceliderka rankingu WTA zagra ze 168. w rankingu WTA Australijką Maddison Inglis, która skorzystała na problemach zdrowotnych Naomi Osaki.

    Anna Kalinska ma więc czego żałować. Gdyby bowiem niespodziewanie pokonała Igę Świątek, miałaby wielką szansę na awans do czołowej ósemki Australian Open. A tak pozostał jej żal. Tak jak całej tenisowej Rosji, która obecnie rozpacza nad formą swoich reprezentantów.

    Australian Open. Lament w Rosji. Iga Świątek jednym z powodów

    O martwiącej Rosjan sprawie rozpisuje się choćby tamtejszy portal Championat.com.

    Po raz pierwszy od 2018 roku w ćwierćfinale Australian Open nie znajdzie się żaden Rosjanin
    ogłasza z niepokojem w tytule jednego ze swoich artykułów, niejako bijąc na alarm

    Jako ostatnia szansę na walkę o półfinał w Melbourne utraciła Mirra Andriejewa. Siódma obecnie rakieta świata dość gładko przegrała w dwóch setach swój niedzielny bój z Ukrainką Eliną Switoliną. Sama nie mogła pogodzić się z tą porażką i w efekcie po ostatniej piłce wściekła aż cisnęła rakietą o kort.

    Wcześniej z turniejowej drabinki wypadły także: Anastasija Pawluczenkowa, Jekaterina Aleksandrowa, Anna Blinkowa, Diana Sznajder, Anastasija Zacharowa, Oksana Sielechmietjewa oraz Ludmiła Samsonowa.

    Wśród panów o 1/4 finału Australian Open otarł się Daniił Miedwiediew, którego na ostatniej prostej wyeliminował jednak w niedzielę reprezentant Stanów Zjednoczonych Learner Tien. Swoje szanse zaprzepaścili wcześniej także Andriej Rublow oraz Karen Chaczanow.

    Portal Championa.com zaznacza jednak, że rosyjscy kibice wciąż mogą emocjonować się występami swoich przedstawicieli w grze podwójnej - Wiery Zwonariowej w deblu oraz Iriny Chromaczowej w mikście.

    Sportowiec w jasnej koszulce i czapce z daszkiem świętuje sukces na korcie tenisowym, wykonując gest zaciśniętej pięści. W tle rozmyte niebieskie tło i fragment rakiety tenisowej.
    Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP
    Tenisistka ubrana na sportowo z białą czapką wykonuje gest ręką na korcie, w okrągłej wstawce tenisistka w dresie i czapce odpowiada na pytania podczas konferencji prasowej.
    Iga ŚwiątekAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Nur Photo/East News ARTUR WIDAKEast News
    Tenisistka ubrana na biało z opaską na głowie, zakrywająca twarz dłonią w geście rozczarowania lub zmęczenia, na tle rozmazanych kibiców.
    Anna KalinskaKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
    Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

