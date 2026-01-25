Wszystko przez to, co wydarzyło się w sobotę na Margaret Court Arena. To właśnie tam Polka mierzyła się w trzeciej rundzie z Anną Kalinską.

Ten mecz miał dość osobliwy przebieg. Iga Świątek przeprowadziła w nim swoich fanów przez tenisowy rollercoaster, ostatecznie zdobywając przepustkę do 1/8 finału po zwycięstwie 6:1, 1:6, 6:1.

O ćwierćfinał nasza wiceliderka rankingu WTA zagra ze 168. w rankingu WTA Australijką Maddison Inglis, która skorzystała na problemach zdrowotnych Naomi Osaki.

Anna Kalinska ma więc czego żałować. Gdyby bowiem niespodziewanie pokonała Igę Świątek, miałaby wielką szansę na awans do czołowej ósemki Australian Open. A tak pozostał jej żal. Tak jak całej tenisowej Rosji, która obecnie rozpacza nad formą swoich reprezentantów.

Australian Open. Lament w Rosji. Iga Świątek jednym z powodów

O martwiącej Rosjan sprawie rozpisuje się choćby tamtejszy portal Championat.com.

Po raz pierwszy od 2018 roku w ćwierćfinale Australian Open nie znajdzie się żaden Rosjanin

Jako ostatnia szansę na walkę o półfinał w Melbourne utraciła Mirra Andriejewa. Siódma obecnie rakieta świata dość gładko przegrała w dwóch setach swój niedzielny bój z Ukrainką Eliną Switoliną. Sama nie mogła pogodzić się z tą porażką i w efekcie po ostatniej piłce wściekła aż cisnęła rakietą o kort.

Wcześniej z turniejowej drabinki wypadły także: Anastasija Pawluczenkowa, Jekaterina Aleksandrowa, Anna Blinkowa, Diana Sznajder, Anastasija Zacharowa, Oksana Sielechmietjewa oraz Ludmiła Samsonowa.

Wśród panów o 1/4 finału Australian Open otarł się Daniił Miedwiediew, którego na ostatniej prostej wyeliminował jednak w niedzielę reprezentant Stanów Zjednoczonych Learner Tien. Swoje szanse zaprzepaścili wcześniej także Andriej Rublow oraz Karen Chaczanow.

Portal Championa.com zaznacza jednak, że rosyjscy kibice wciąż mogą emocjonować się występami swoich przedstawicieli w grze podwójnej - Wiery Zwonariowej w deblu oraz Iriny Chromaczowej w mikście.

