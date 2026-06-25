Iga Świątek zainaugurowała wczoraj swój sezon na trawie. Przed obroną tytułu na Wimbledonie polska tenisistka zdecydowała się - podobnie jak przed rokiem - na udział tylko w jednym turnieju w Bad Homburg.

O ile jednak w minionym sezonie dotarła w Niemczech aż do finału, tak teraz uda się do Londynu bez większego ogrania na zielonych kortach, po tym jak przegrała już swój pierwszy mecz. Lepsza od Raszynianki w drugiej rundzie niemieckich zmagań okazała się reprezentantka Stanów Zjednoczonych Emma Navarro, wygrywają w trzech setach.

Co spowodowało porażkę Igi Świątek i tak błyskawiczną eliminację z turniejowej drabinki? Występ 25-latki wziął pod lupę na swoim kanale "Sofa Sportowa" były tenisista, a obecnie trener Michał Dembek.

Porażka Igi Świątek w Bad Homburg. "Problemy są niezmienne"

Jego zdaniem w przypadku Igi Świątek mamy do czynienia z przykrą powtórką z rozrywki. Byłą liderkę rankingu WTA wciąż trafią bowiem dokładnie takie same problemy

Minęło dwadzieścia kilka dni od ostatniego meczu Igi Świątek rozegranego na French Open. Minął ten czas, natomiast problemy niestety są niezmienne. Zmaga się nasza tenisistka wciąż z tymi samymi kłopotami na korcie

I dodał: - Na pewno czynnik braku ogrania absolutnie Idze nie pomógł w tym, żeby przeciwstawić się dobrze grającej w tym sezonie na trawie Emmie Navarro (...) ale myślę, że nie możemy tłumaczyć tylko ograniem i rytmem meczowym tego, co się wydarzyło wczoraj na korcie centralnym w Bad Homburg. Mam takie wrażenie, że od pewnego czasu obojętnie kto stoi po drugie stronie siatki, może liczyć na to, że Iga będzie taką dostarczycielką darmowych punktów, przede wszystkim w kluczowych momentach spotkania.

Jak zauważył Michał Dembek, nieustannym mankamentem w grze Igi Świątek jest serwis, co nie jest żadną tajemnicą dla osób śledzących występy trzeciej rakiety świata.

- Było widać, że Iga taka niepewna weszła w ten mecz. Po raz kolejny niestety nie pomagał naszej tenisistce serwis. Aż siedem podwójnych błędów w pierwszej partii - orzekł były zawodnik.

Niestety, lista elementów do poprawy po meczu z Emmą Navarro jest znacznie dłuższa. I nie zawiera nowych pozycji, których nie dało się wypisać po wcześniejszych turniejach w wykonaniu Igi Świątek.

- Mieliśmy taki sam scenariusz, jaki widzieliśmy czy to w meczu ze Switoliną w Rzymie pod koniec pierwszego seta czy też pod koniec drugiego seta w Stuttgarcie z Andriejewą, czy też z Kostiuk w Paryżu, kiedy Iga te swoje ostatnie gemy serwisowe praktycznie oddaje samymi swoimi błędami. Znowu mieliśmy okazję zobaczyć, że Iga psuje forhendy, zbyt bardzo się spieszy z podejmowaniem decyzji. Do tego znowu nie pomagał pierwszy serwis, praktycznie na samym drugim serwisie Iga grała tego gema, przez co Emma Navarro też dużo pewniej czuła się na returnie - stwierdził Michał Dembek.

Te słowa brzmią jak alarm, który rozlega się tuż przed Wimbledonem. Wielkoszlemowa rywalizacja na londyńskich kortach rozpocznie się już za 4 dni, w najbliższy poniedziałek. Pytanie, co w jakim zakresie zdąży w tym czasie poprawić w swojej grze Iga Świątek pod czujnym okiem swojego trenera Francisco Roiga.

Iga Świątek Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek KARIM JAAFAR AFP





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