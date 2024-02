W finale w Dausze Polka p okonała Rybakinę 7:6 (10-8), 6:2 . "Moim zdaniem spotkanie to był prawdziwy kosmos. Obie grały naprawdę doskonale. Powiem szczerze, że nigdy w życiu nie widziałem dwóch kobiet grających tak mocnymi i szybkimi piłkami i to na poziomie tak powtarzalnym" - powiedział Stopa, cytowany przez sport.pl.

Iga Świaek otrzymała "szansę od losu"

"Można oczywiście zastanawiać się, co by było, gdyby nie to zadraśnięcie Rybakiny (doszło do niego w pierwszym secie - przyp. red.). Przerwa wpłynęła na przebieg spotkania. To nawet nie była kwestia tego, jak Rybakina została wybita z rytmu, ale jaką szansę otrzymała nagle od losu nasza tenisistka. Mogła posłuchać rad od Tomasza Wiktorowskiego" - dodał.