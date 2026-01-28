Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alarm po porażce Świątek. To naprawdę się dzieje. Aż przykro patrzeć

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek poległa w środowym starciu o półfinał Australian Open, uznając wyższość Jeleny Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu ograła polską wiceliderkę rankingu w dwóch setach 7:5, 6:1. Sama porażka naszej tenisistki boli, choć nie jest jeszcze powodem do rozpaczy. Ale spojrzenie na szerszą perspektywę każe już bić na alarm. Aż źle patrzy się bowiem na fakty po porażce Igi Świątek w Melbourne.

Tenisistka z rakietą w ręku pochylająca głowę, prawdopodobnie po przegranym punkcie lub meczu, w tle tekst z wynikami ostatnich meczów z najlepszymi zawodniczkami świata.
Iga Świątek ma ostatnio problemy w starciach z tenisistkami z absolutnego topuIzhar KHAN / AFPAFP

Zacięta walka w pierwszym secie, w którym wszystko rozbiło się o kilka punktów i wyraźna przewaga w drugim - tak do jednego zdania streścić można przebieg spotkania Igi Świątek z Jeleną Rybakiną, które niestety zakończyło się po myśli reprezentantki Kazachstanu.

Po porażce nasza wiceliderka rankingu WTA stanęła przed kamerą Eurosportu, by podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Melborune.

- Ogólnie było to dobre rozpoczęcie sezonu. Może było trochę dużo pracy w trakcie turnieju, jeśli chodzi o poprawianie technicznych rzeczy. Byłoby wygodniej, jeśli te rzeczy po prostu by działały na Wielkim Szlemie. Tenis jest skomplikowanym sportem. Nie zawsze tak jest. Ja nie czułam się dobrze na początku. Później poprawiłam swój poziom i podobały mi się te mecze po pierwszej rundzie - powiedziała.

    Sama porażka jest jednym z elementów sportu, z którym trzeba umieć sobie poradzić, wynosząc z niego cenną naukę i doświadczenia. Ta dzisiejsza jest jednak elementem niepokojącej tendencji. Patrząc bowiem na ostatnie mecze Igi Świątek z tenisistkami z TOP 10 światowego rankingu, można już bić na alarm.

    Bilans siedmiu ostatnich meczów Igi Świątek z rywalkami z TOP 10: 1-6. Jedyna wygrana to Madison Keys w WTA Finals, gdzie Amerykanka tak średnio wyglądała na gotową do rywalizacji
    wylicza po dzisiejszym meczu z Rybakiną dziennikarz Canal+ Sport Maciej Łuczak

    A na tym wcale nie trzeba kończyć przykrej dla Igi Świątek wyliczanki.

    Madison Keys jest bowiem także jedyną tenisistką z czołowej 10 światowego zestawienia, z którą Polka wygrała swoje ostatnie spotkanie. Co do pozostałych zawodniczek, Iga Świątek przegrała:

    • Ostatnie 2 mecze z numerem 1 na świecie Aryną Sabalenką
    • Ostatnie 4 mecze z numerem 3 na świecie Coco Gauff
    • Ostatnie 2 mecze z numerem 4 a świecie Amandą Anisimovą
    • Ostatnie 2 mecze z numerem 5 na świecie Jeleną Rybakiną
    • Ostatnie 2 mecze z numerem 6 na świecie Jessicą Pegulą
    • Ostatnie 2 mecze z numerem 7 na świecie Mirrą Andriejewą
    • Ostatni 1 mecz z numerem 8 na świecie Jasmine Paolini
    • Ostatni 1 mecz z numerem 10 na świecie Belindą Bencic

    Portal Tennis365 wyliczał tuż przed startem Australian Open, że łączny bilans Igi Świątek z rywalkami z TOP 10 na przestrzeni całej kariery wynosi 53-28. Teraz po stronie porażek należy dodać jedno oczko, co daje odsetek zwycięstw wynoszący około 64,6 procenta. Polka wciąż jest na plusie, lecz ten współczynnik znacząco spadł na przestrzeni ostatnich miesięcy. A to już bardzo martwiąca tendencja w kontekście najbliższych miesięcy i rywalizacji o najcenniejsze trofea.

    Iga Świątek po sensacyjnej porażce z Alexandrą Ealą w Miami
    Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Dwie sceny z meczu tenisowego, po lewej stronie tenisistka wzruszona lub zamyślona, z rakietą przy twarzy, po prawej stronie ta sama zawodniczka z uniesionymi rękami i głową skierowaną do góry wyraża silne emocje po zakończeniu akcji.
    Iga ŚwiątekELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Sportowiec w jasnej koszulce i czapce z daszkiem świętuje sukces na korcie tenisowym, wykonując gest zaciśniętej pięści. W tle rozmyte niebieskie tło i fragment rakiety tenisowej.
    Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP
    Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

