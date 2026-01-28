Alarm po porażce Świątek. To naprawdę się dzieje. Aż przykro patrzeć

Zacięta walka w pierwszym secie, w którym wszystko rozbiło się o kilka punktów i wyraźna przewaga w drugim - tak do jednego zdania streścić można przebieg spotkania Igi Świątek z Jeleną Rybakiną, które niestety zakończyło się po myśli reprezentantki Kazachstanu.

Po porażce nasza wiceliderka rankingu WTA stanęła przed kamerą Eurosportu, by podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Melborune.

- Ogólnie było to dobre rozpoczęcie sezonu. Może było trochę dużo pracy w trakcie turnieju, jeśli chodzi o poprawianie technicznych rzeczy. Byłoby wygodniej, jeśli te rzeczy po prostu by działały na Wielkim Szlemie. Tenis jest skomplikowanym sportem. Nie zawsze tak jest. Ja nie czułam się dobrze na początku. Później poprawiłam swój poziom i podobały mi się te mecze po pierwszej rundzie - powiedziała.

Australian Open. Niepokojąca seria Igi Świątek. Już słychać alarm

Sama porażka jest jednym z elementów sportu, z którym trzeba umieć sobie poradzić, wynosząc z niego cenną naukę i doświadczenia. Ta dzisiejsza jest jednak elementem niepokojącej tendencji. Patrząc bowiem na ostatnie mecze Igi Świątek z tenisistkami z TOP 10 światowego rankingu, można już bić na alarm.

Bilans siedmiu ostatnich meczów Igi Świątek z rywalkami z TOP 10: 1-6. Jedyna wygrana to Madison Keys w WTA Finals, gdzie Amerykanka tak średnio wyglądała na gotową do rywalizacji

A na tym wcale nie trzeba kończyć przykrej dla Igi Świątek wyliczanki.

Madison Keys jest bowiem także jedyną tenisistką z czołowej 10 światowego zestawienia, z którą Polka wygrała swoje ostatnie spotkanie. Co do pozostałych zawodniczek, Iga Świątek przegrała:

Ostatnie 2 mecze z numerem 1 na świecie Aryną Sabalenką

Ostatnie 4 mecze z numerem 3 na świecie Coco Gauff

Ostatnie 2 mecze z numerem 4 a świecie Amandą Anisimovą

Ostatnie 2 mecze z numerem 5 na świecie Jeleną Rybakiną

Ostatnie 2 mecze z numerem 6 na świecie Jessicą Pegulą

Ostatnie 2 mecze z numerem 7 na świecie Mirrą Andriejewą

Ostatni 1 mecz z numerem 8 na świecie Jasmine Paolini

Ostatni 1 mecz z numerem 10 na świecie Belindą Bencic

Portal Tennis365 wyliczał tuż przed startem Australian Open, że łączny bilans Igi Świątek z rywalkami z TOP 10 na przestrzeni całej kariery wynosi 53-28. Teraz po stronie porażek należy dodać jedno oczko, co daje odsetek zwycięstw wynoszący około 64,6 procenta. Polka wciąż jest na plusie, lecz ten współczynnik znacząco spadł na przestrzeni ostatnich miesięcy. A to już bardzo martwiąca tendencja w kontekście najbliższych miesięcy i rywalizacji o najcenniejsze trofea.

