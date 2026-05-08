Iga Świątek ma za sobą bardzo trudne tygodnie. Polka w tym roku nie dotarła do żadnego półfinału. Kilkanaście dni temu liczyła na przełamanie w Madrycie, ale w meczu 1/16 finału przeciwko Ann Li skreczowała w trzecim secie.

Po kilku dniach odpoczynku przyjechała do Rzymu, gdzie od wtorku trwa turniej Internazionali D'Italia. Polka trzykrotnie triumfowała na ziemnych kortach w stolicy Włoch, a jej bilans to 21 zwycięstw i 3 porażki.

Świątek - McNally. Trzysetowy bój w Rzymie

Świątek jest rozstawiona w Rzymie z numerem "4", a więc w pierwszej rundzie miała wolny los. Na kort wyszła więc dopiero w piątek (8 maja), a jej rywalką była Catherine McNally. Amerykanka zmagania w Rzymie rozpoczęła od pokonania w dwóch setach Darii Kasatkiny.

W pierwszym gemie spotkania Świątek została przełamana, ale zdecydowanie można było to uznać za wypadek przy pracy. Polka wygrała kolejne sześć gemów i pierwszą partię zakończyła po 29 minutach. Druga odsłona wyglądała zupełnie inaczej. Świątek z czasem zaczęła popełniać coraz więcej błędów. To sprawiło, że obserwowaliśmy tie-break, który nie potoczył się po jej myśli.

Tym samym mieliśmy trzeci, decydujący set. Ostatecznie Polka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść i triumfowała 6:1, 6:7, 6:3. Całe spotkanie trwało dwie godziny i 43 minuty.

Eksperci zabrali głos po meczu Świątek - McNally

Tenisowi eksperci nie byli łagodni dla Świątek. Adam Romer już w trakcie spotkania był pełen obaw.

- Pierwszy raz w tym roku oglądam Igę na żywo i… choć ciągle nie martwię się zbytnio o wynik dzisiejszego meczu, to jednak widok gry Polki nie napawa mnie optymizmem - pisał redaktor naczelny "Tenisklubu".

"2:43 z McNally. Potrzebuje Iga Świątek takich zwycięstw. Niezależnie, kto stoi po drugiej stronie siatki, nieistotne w jakim stylu. Dziś na plus na pewno spokój i praca na wygraną przez cierpliwe budowanie akcji. Bardzo trudny mecz, w dużej mierze przez błędne decyzje w ważnych momentach drugiego seta" - podkreślił Hubert Błaszczyk.

"Ważna wygrana Igi z kilku względów! McNally zagrała bardzo solidnie, nie wiele dawała za darmo, walczyła do samego końca o każdy punkt. Trzeba to było wziąć samemu i Iga to zrobiła.1,5 seta pod pełną kontrolą później troche turbulencji ale na szczęście z happy endem" - ocenił Dawid Celt.

"Dużo dobrego grania w 1. secie. Z elementów, które mniej mi się podobały - mało odwagi w dojściach do siatki przez co Iga traciła przewagę - napisał Maciej Zaręba z Canal+.

"Jedno wielkie UFFF... Pewność siebie budują zwycięstwa, a tych ostatnio było mało i nawet najlepszy trening sprawy nie załatwi. Pierwszy set świetny - konsekwentna gra z budowaniem punktów i ładnym topsinem. Potem niestety wyszedł kruchy mental i charakterystyczne usztywnienie" - ocenił Michał Chojecki z "Super Expressu".

- Drugi set nie do zapomnienia - podkreślono na profilu "Z kortu - informacje tenisowe".

Rywalką Świątek w 3. rundzie będzie zwyciężczyni meczu Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto.

Iga Świątek, Rzym 2026 FILIPPO MONTEFORTE AFP

