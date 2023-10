Alarm i panika ws. Igi Świątek, a potem zwrot akcji. Ależ słowa dla Polki

Dowiedzieliśmy się, że alarm wokół Igi został ogłoszony przedwcześnie. I niektórzy niepotrzebnie panikowali. Przede wszystkim jednak dowiedzieliśmy się, że Iga jest cały czas niesamowicie dobrą tenisistką i największe imprezy dodatkowo ją motywują, a to wspaniała cecha! To, co pokazała w Pekinie, to był absolutnie najlepszy tenis na świecie. Po raz kolejny udowodniła, że potrafi dobrze reagować na różne okoliczności. W Stanach i Tokio przeżywała gorszy okres, ale pozbierała się i zagrała świetny turniej w Pekinie

~ przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem"