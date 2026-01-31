Alarm dla Świątek, zmiana w rankingu nieunikniona. Pewna roszada po Australian Open
Jelena Rybakina w sobotę dokonała przełomowego kroku w swojej karierze i po raz pierwszy zatriumfowała na Australian Open, pokonując w wielkim finale zmagań Arynę Sabalenkę. Rozstrzygnięcie to było szalenie istotne również z perspektywy... Igi Świątek, która już czuje oddech Kazaszki na karku jeśli mowa o rankingu WTA.
W przedostatnim dniu trwania Australian Open 2026, zgodnie z tradycją, doszło m.in. do rozstrzygnięcia rywalizacji singlowej pań. W wielkim finale w tym przypadku zmierzyły się Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina.
Po emocjonującej rozgrywce, w trakcie której raz przeważała jedna, a raz druga tenisistka, po tytuł sięgnęła ostatecznie reprezentantka Kazachstanu, która ograła Białorusinkę 6:4, 4:6, 6:4.
Ten rezultat miał oczywiście kolosalne znaczenie jeśli mowa o rankingu WTA, który oficjalnie zostanie zaktualizowany w najbliższy poniedziałek. Już teraz jednak łatwo wskazać, że dojdzie w nim do kluczowej roszady.
Wielki awans Rybakiny. Już depcze Świątek po piętach
Rybakina bowiem dzięki sięgnięciu po swój drugi w karierze tytuł wielkoszlemowy niebawem zbierze łącznie 1760 punktów, co (z łącznym dorobkiem 7610 pkt) pozwoli jej awansować o dwie pozycje w klasyfikacji - z lokaty 5. na 3. Tym samym "przeskoczy" ona kolejno Coco Gauff oraz Amandę Anisimovą.
Co jednak najistotniejsze z perspektywy polskich kibiców 26-latka znajdzie się już w zestawieniu dość blisko Igi Świątek - ta po aktualizacji, przy której straci 350 pkt, będzie mieć na swym koncie 7978 punktów. Matematyka jest prosta - między Polką i Kazaszką będzie tylko 368 "oczek" różnicy.
Jeśli zaś mowa o liderce globalnej klasyfikacji, Sabalence, to jej pozycja na razie jest niezagrożona, a przynajmniej nie w takim stopniu jak ta Świątek. Przy jej nazwisku pozostanie niezmiennie zapisanych całe 10 990 pkt.
WTA Tour. Świątek będzie musiała bronić pozycji w rankingu na Bliskim Wschodzie
Kiedy mógłby spełnić się najgorszy w tym przypadku dla Raszynianki scenariusz, w którym Jelena Rybakina zajęłaby dotychczas przynależne jej drugie miejsce w rankingu? Szansa na to będzie już po zbliżających się lutowych zmaganiach w Dosze i Dubaju - oba te turnieje mają rangę 1000, stawki więc są naprawdę wysokie.