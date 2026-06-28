Aktualizacja rankingu WTA, dotyczy Świątek. Tak zmieniła się sytuacja Polki

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Już jutro startują główne zmagania w ramach Wimbledonu, czyli trzeciej wielkoszlemowej imprezy w ciągu roku. Tytułu sprzed 12 miesięcy będzie bronić Iga Świątek. Nasza reprezentantka przybyła do Londynu bez wygranego meczu na trawie w tym sezonie. Raszynianka przegrała już w pierwszym meczu na turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Ma to swoje odzwierciedlenie w najnowszej aktualizacji rankingu, której dokonano w nocy z soboty na niedzielę. 25-latce odpisano trochę punktów. Oto jak wygląda teraz jej sytuacja.

Iga Świątek, po odpadnięciu w drugiej rundzie WTA 500 w Bad Homburg, straciła ponad 300 punktów w rankingu
Iga Świątek odpadła już w drugiej rundzie WTA 500 w Bad Homburg, przegrywając z Emmą NavarroMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Iga Świątek przybyła na tegoroczny Wimbledon w nieco innym położeniu niż 12 miesięcy temu. Po pierwsze, nasza reprezentantka występuje w roli obrończyni tytułu. W zeszłym roku zaskoczyła tenisowy świat, wygrywając wielkoszlemowe zmagania w Londynie. Na dodatek dokonała tej sztuki w spektakularnym stylu, triumfując 6:0, 6:0 w finale z Amandą Anisimovą. Polka już na zawsze zapisała się w historii imprezy.

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Nie ma co ukrywać - wiąże się z tym dodatkowa presja. Na dodatek Raszynianka nie wygrała w tym roku jeszcze żadnego meczu na trawie. Swój jedyny turniej na tej nawierzchni zakończyła już po pierwszym meczu. Podczas spotkania drugiej rundy WTA 500 w Bad Homburg lepsza okazała się Emma Navarro, wygrywając 7:5, 2:6, 6:3.

"Tegoroczne zmagania w Niemczech nie dały mi tego fajnego rytmu, który miałam w zeszłym sezonie. Czuję, że startuję z zupełnie innej pozycji i muszę utrzymać niski poziom oczekiwań" - przekazała Świątek podczas wczorajszej konferencji prasowej na Wimbledonie.

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Ranking WTA: Tak wygląda sytuacja Igi Świątek

Przed Igą wymagający czas. Czeka ją obrona sporej zdobyczy punktowej. Już minionej nocy, po aktualizacji rankingu WTA, 25-latka straciła 324 pkt w zestawieniu. To dlatego, że w tym roku zarobiła tylko jedno "oczko" za udział w niemieckich zmaganiach, a jednocześnie odpisano jej 325 pkt za finał sprzed 12 miesięcy. Póki co nie wpłynęło to na pozycję Raszynianki, nadal pozostaje na 3. miejscu.

Po Wimbledonie sytuacja może wyglądać już jednak zupełnie inaczej, bowiem Świątek broni aż 2000 "oczek". W przypadku odpadnięcia na wczesnym etapie turnieju, nasza reprezentantka znajdzie się poza czołową piątką rankingu. W kolejce do wyprzedzenia Igi czekają przede wszystkim: Jessica Pegula, Mirra Andriejewa i Coco Gauff. Ciekawie będzie także na szczycie - tam rozegra się walka o numer jeden w kobiecym tenisie. Aryna Sabalenka posiada 947 pkt przewagi nad Jeleną Rybakiną, ale ma do obrony znacznie więcej "oczek" podczas Wimbledonu (Białorusinka 780, a Kazaszka - 130).

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Ranking WTA (datowany na 29.06.2026):

1. Aryna Sabalenka - 9090 pkt

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt

3. Iga Świątek - 6409 pkt

4. Jessica Pegula - 5881 pkt

5. Mirra Andriejewa - 5653 pkt

6. Amanda Anisimova - 5523 pkt

7. Coco Gauff - 4879 pkt

8. Elina Switolina - 4471 pkt

9. Karolina Muchova - 3878 pkt

10. Victoria Mboko - 3670 pkt

...

21. Maja Chwalińska - 1996 pkt

44. Magdalena Fręch - 1208 pkt

59. Magda Linette - 1051 pkt

Główne zmagania w Londynie potrwają od 29 czerwca do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

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Mateusz Stańczyk
Kobieta w fioletowym stroju sportowym i czapce z daszkiem skupiona podczas meczu tenisowego, z widocznymi logotypami sponsorów na koszulce.
Iga ŚwiątekCHRISTOPHE ENAEast News
Młoda kobieta w sportowym stroju z logo Nike i naszyjnikiem o ciemnych koralikach, widoczna w naturalnym świetle z upiętymi włosami.
Aryna SabalenkaFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
Tennisistka w czapce z daszkiem w stroju sportowym, z widocznymi logotypami sponsorów na koszulce, stoi na tle rozmytej publiczności z wyrazem zamyślenia lub rozczarowania na twarzy.
Jelena RybakinaFoto OlimpikAFP


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