Aktualizacja drabinki WTA Madryt. Dotyczy Świątek. Weszła podopieczna Celta
We wtorek rozpoczęły się główne zmagania na turnieju WTA 1000 w Madrycie. Oprócz inauguracji pierwszej rundy, rozegrano także mecze decydującej fazy eliminacji. Ostatnie pojedynki w ramach kwalifikacji zakończyły się dopiero wczoraj wieczorem. Zaraz po tym dokonano aktualizacji drabinki. Oczekiwała na nią m.in. Iga Świątek, bowiem tuż obok Raszynianki widniała pozycja "Qualifier". Poznaliśmy drugą potencjalną rywalkę Polki w otwierającym spotkaniu. Wyłoniono także przeciwnika dla Huberta Hurkacza.
Po tym, jak Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, nasza reprezentantka błyskawicznie przetransportowała się do Madrytu na imprezę rangi "1000". W niedzielę miała okazję trenować z Beatriz Haddad Maią, a dobę później z Naomi Osaką. W dniu zajęć z reprezentantką Brazylii rozlosowano drabinkę. Podczas ceremonii okazało się, że rozstawiona z "4" Polka zmierzy się w drugiej rundzie z Darią Kasatkiną (75. WTA) albo kwalifikantką. W premierowej fazie obowiązywał ją oczywiście wolny los.
Przedwczoraj Bartosz Ignacik z CANAL+ przekazał, że Raszynianka swój pierwszy mecz rozegra w czwartek. Z racji tego, że eliminacje odbywały się w poniedziałek i wtorek, było jasne, że dokładną przeciwniczkę 24-latki poznamy dopiero w środę. Wczoraj wieczorem zakończono kwalifikacje. Kilkanaście minut po finiszu ostatniego meczu dokonano aktualizacji drabinki. Informacja na ten temat ukazała się m.in. na stronie WTA.
Dolosowano kwalifikantów do Świątek i Hurkacza
Wiemy już, z kim oprócz reprezentantki Australii może się zmierzyć Świątek w 1/32 finału imprezy rangi "1000" w Madrycie. Do Darii Kasatkiny dorzucono... Darię Snigur (98. WTA). Ukrainka to podopieczna naszego kapitana w rozgrywkach BJK Cup - Dawida Celta. Może zatem dojść do ciekawego zestawienia. Najpierw zawodniczka wschodnich sąsiadów musi jednak uporać się z tenisistką z Togliatti, która rok temu zmieniła obywatelstwo. Mecz Kasatkina - Snigur odbędzie się na Stadium 3. Początek dzisiejszego starcia nie przed godz. 12:30.
Aktualizacja po zakończeniu eliminacji dokonała się również w drabince ATP. Tam na informację odnośnie swojego rywala czekał Hubert Hurkacz. Wrocławianin nie ma takiego komfortu jak Iga - zajmuje obecnie pozycję, która nie pozwala mu na uzyskanie wolnego losu w pierwszej rundzie. W związku z tym rozpocznie zmagania od premierowej fazy. Kwalifikantem, którego dolosowano 63. rakiecie świata, okazał się Jaime Faria (136. ATP). Panowie spotkają się już dziś. Mecz ulokowano jako trzeci w kolejności od godz. 13:00 (po starciach: Anastazja Pawluczenkowa - Alexandra Eala oraz Talia Gibson - Emiliana Arango).
Warto dodać, że w drugiej rundzie, oprócz Raszynianki, są też Magdalena Fręch i Magda Linette. Według wstępnych założeń pierwsza z nich miała rywalizować już dzisiaj, podczas premierowej fazy. Po wtorkowym wycofaniu Amandy Anisimovej, zawodniczka klubu KS Górnik Bytom otrzymała jednak rozstawienie i przez to zobaczymy ją dopiero w piątek. Tam zmierzy się z triumfatorką spotkania Dajana Jastremska - Solana Sierra. Z kolei Poznanianka pokonała dzisiaj Robin Montgomery i w czwartek zmierzy się z kolejną Amerykanką - Ivą Jovic.
Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.