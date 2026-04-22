Aktualizacja drabinki WTA Madryt. Dotyczy Świątek. Weszła podopieczna Celta

Po tym, jak Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, nasza reprezentantka błyskawicznie przetransportowała się do Madrytu na imprezę rangi "1000". W niedzielę miała okazję trenować z Beatriz Haddad Maią, a dobę później z Naomi Osaką. W dniu zajęć z reprezentantką Brazylii rozlosowano drabinkę. Podczas ceremonii okazało się, że rozstawiona z "4" Polka zmierzy się w drugiej rundzie z Darią Kasatkiną (75. WTA) albo kwalifikantką. W premierowej fazie obowiązywał ją oczywiście wolny los.

Przedwczoraj Bartosz Ignacik z CANAL+ przekazał, że Raszynianka swój pierwszy mecz rozegra w czwartek. Z racji tego, że eliminacje odbywały się w poniedziałek i wtorek, było jasne, że dokładną przeciwniczkę 24-latki poznamy dopiero w środę. Wczoraj wieczorem zakończono kwalifikacje. Kilkanaście minut po finiszu ostatniego meczu dokonano aktualizacji drabinki. Informacja na ten temat ukazała się m.in. na stronie WTA.

Dolosowano kwalifikantów do Świątek i Hurkacza

Wiemy już, z kim oprócz reprezentantki Australii może się zmierzyć Świątek w 1/32 finału imprezy rangi "1000" w Madrycie. Do Darii Kasatkiny dorzucono... Darię Snigur (98. WTA). Ukrainka to podopieczna naszego kapitana w rozgrywkach BJK Cup - Dawida Celta. Może zatem dojść do ciekawego zestawienia. Najpierw zawodniczka wschodnich sąsiadów musi jednak uporać się z tenisistką z Togliatti, która rok temu zmieniła obywatelstwo. Mecz Kasatkina - Snigur odbędzie się na Stadium 3. Początek dzisiejszego starcia nie przed godz. 12:30.

Aktualizacja po zakończeniu eliminacji dokonała się również w drabince ATP. Tam na informację odnośnie swojego rywala czekał Hubert Hurkacz. Wrocławianin nie ma takiego komfortu jak Iga - zajmuje obecnie pozycję, która nie pozwala mu na uzyskanie wolnego losu w pierwszej rundzie. W związku z tym rozpocznie zmagania od premierowej fazy. Kwalifikantem, którego dolosowano 63. rakiecie świata, okazał się Jaime Faria (136. ATP). Panowie spotkają się już dziś. Mecz ulokowano jako trzeci w kolejności od godz. 13:00 (po starciach: Anastazja Pawluczenkowa - Alexandra Eala oraz Talia Gibson - Emiliana Arango).

Warto dodać, że w drugiej rundzie, oprócz Raszynianki, są też Magdalena Fręch i Magda Linette. Według wstępnych założeń pierwsza z nich miała rywalizować już dzisiaj, podczas premierowej fazy. Po wtorkowym wycofaniu Amandy Anisimovej, zawodniczka klubu KS Górnik Bytom otrzymała jednak rozstawienie i przez to zobaczymy ją dopiero w piątek. Tam zmierzy się z triumfatorką spotkania Dajana Jastremska - Solana Sierra. Z kolei Poznanianka pokonała dzisiaj Robin Montgomery i w czwartek zmierzy się z kolejną Amerykanką - Ivą Jovic.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

