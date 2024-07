Agresja na korcie. To już nie był tenis. Moment uderzenia widziała z bliska

Iga Świątek z ogromną determinacją realizuje cel, z jakim przyleciała do Paryża . Chce opuścić stolicę Francji z tytułem mistrzyni olimpijskiej. Do najwyższego stopnia podium zostały jej już tylko dwa kroki.

Ekspertka widziała wszystko z bliska. "Collins zagrała w Igę z premedytacją"

- Odkąd rozlosowano olimpijską drabinkę, wiadomo było, że jeżeli dojdzie do spotkania Igi Świątek z Danielle Collins, będzie to jeden z najtrudniejszych meczów w Paryżu. I tak rzeczywiście było. Pierwszy set przebiegał pod dyktando Polki, ale w drugim secie Collins wyzwoliła w sobie swoje naprawdę największe możliwości. Było widać, że ta dziewczyna wygrała w tym roku Miami i turniej w Charleston - oznajmiła w pomeczowym podsumowaniu Joanna Sakowicz-Kostecka , ekspertka TVP Sport.

Rywalka raszynianki przeszła na drugą stronę kortu. Wydawało się, że incydent zdarzył się przypadkowo . Sakowicz-Kostecka widzi to jednak zupełnie inaczej.

- Moim zdaniem to moment, w którym Amerykanka z premedytacją zagrała w Igę. I wtedy wyzwoliła lwicę. To niesamowite, co się stało od tego momentu. Jak Iga bardziej się zmobilizowała, jak przyspieszyła tempo - relacjonowała ekspertka TVP Sport.