Agnieszka Radwańska wymownie o decyzji Świątek. "Ja w tak młodym wieku…"

Agnieszka Radwańska wprost o nieobecności Igi Świątek podczas Billie Jean King Cup

Była już tenisistka w rozmowie w studiu Wirtualnej Polski dość wymownie skomentowała nieobecność Świątek w Sewilli. "Jeśli chodzi o same miejsca, to mogłoby to być lepiej zrobione. To indywidualna kwestia i decyzja samej Igi. (...) Mogłaby nawet nie wystąpić, wspierając dziewczyny, czy też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to, by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych" - zauważyła krakowianka.