Kamil Majchrzak sprawił na US Open prawdziwą sensację. W drugiej rundzie nasz reprezentant pokonał Karena Chaczanowa w pięciosetowym boju zakończonym super tie-breakiem. Zaraz po ostatniej akcji wycieńczony tenisista podszedł do kibiców, jednemu z nich chciał podarować czapkę. Autorem prezentu miał być młody chłopiec, jednak uprzedził go - jak się później okazało - Piotr Szczerek - prezes firmy brukarskiej Drogbruk i działacz tenisowy. Mężczyzna dosłownie wyrwał czapkę z rąk dziecka. Cały incydent przerodził się w wielką aferę, która na szczęście zakończyła się happy endem.

W poniedziałkowy wieczór polskiego czasu spotkanie 1/8 finału US Open rozegrała Iga Świątek. Mistrzyni Wimbledonu nie dała żadnych szans Jekatierinie Aleksandrowej. Pokonała Rosjankę 6:3, 6:1. Niedługo po triumfie udała się na konferencję prasową.

Świątek przyszła na konferencję i powiedziała to. Zaskoczyła wszystkich

Tam dziennikarze zapytali ją, czy doświadczyła kiedyś podobniej sytuacji co jej rodak. Okazuje się, że 24-latka nie miała pojęcia o tej sprawie. To jednak nie przeszkadzało jej w tym, aby wypowiedzieć się nt. rozdawania kibicom frotek, czapek, koszulek, piłek czy ręczników.

- Czasami siedem osób sięga po jedną rzecz. Chłopcy mogą mieć dłuższe ramiona od dziewczynek, co nie znaczy, że one też nie mogą po coś sięgnąć. Ale zazwyczaj rzucam rzeczy w kierunku osoby, która ma ją dostać. Staram się być sprawiedliwa, wybrać kogoś losowego albo kogoś, kto głośniej krzyczy. Nie wszyscy mogą być zadowoleni - rozpoczęła.

Następnie Świątek została dopytana, czy jej zdaniem proszenie kibiców o elementy garderoby, czy zużyte podczas meczu rzeczy nie jest nieco dziwaczne. Odpowiedź 24-latki była klarowna i jednocześnie nieco humorystyczna.

- Nie. Ja w dzieciństwie marzyłam, żeby dostać spocony ręcznik Rafaela Nadala. Także nie. Czasami dziwne jest to, jak próbuję dać coś dziecku, a dorosły to bierze. Wtedy chcę powiedzieć: No proszę cię... To nie o to chodzi - zakończyła z uśmiechem na twarzy, co rozśmieszyło siedzących na sali dziennikarzy. Można przypuszczać, że gdyby zobaczyła incydent, do jakiego doszło po meczu Kamila Majchrzaka, powiedziałaby dokładnie to samo.

W ćwierćfinale US Open Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą, którą rozbiła do zera w finale Wimbledonu.

