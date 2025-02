Afera ws. US Open. Co zrobi Iga Świątek? Już oficjalnie: to koniec Szlema, jakiego znamy

Pierwsze przesłanki o tym, że organizatorzy US Open zamierzają wprowadzić rewolucję w turnieju miksta, dotarły już 3 lutego. Jeden z dobrze poinformowanych użytkowników na platformie X (dawny Twitter) o nicku Parsa przekazał wiadomość, że zmagania w tej kategorii zostaną rozegrane w tym samym tygodniu, co eliminacje, z planowanym startem we wtorek. Rozgrywki w grze mieszanej miały się składać z 16 teamów - ośmiu na bazie singlowego rankingu i ośmiu z dzikimi kartami. Reklama

Wczoraj te zmiany zostały oficjalnie potwierdzone przez władze turnieju. Turniej odbędzie się na dwóch największych arenach nowojorskiego kompleksu: Arthur Ashe Stadium i Louis Armstrong Stadium. Zmagania mają zostać rozegrane w dwa dni: 19 i 20 sierpnia. Potwierdzono również liczbę zespołów oraz przedstawiono nowe zasady co do punktacji. Każdy mecz, z wyjątkiem finału, ma być rozgrywany w formule do dwóch wygranych setów, ale jedynie do czterech gemów, bez przewag. W przypadku trzeciej partii ma być rozgrywka do 10 wygranych punktów, czyli tzw. super tie-break. W decydującym starciu nastąpi powrót do "tradycyjnej" reguły w przypadku pierwszego i drugiego seta, czyli do sześciu gemów. Zwycięzcy mają otrzymać nagrodę w postaci miliona dolarów.

Nowe zasady spowodowały skrajne opinie. Różne głosy wśród tenisistów

Według organizatorów wprowadzone zmiany mają zachęcić największe gwiazdy do udziału w turnieju miksta. Zdania wśród kibiców i tenisistów są jednak mocno podzielone. Stanowczy głos sprzeciwu wyrażają zwłaszcza specjaliści od gry podwójnej. Jednym z poszkodowanych może być Jan Zieliński, który poprzez obecne zasady nie ma zapewnionego startu w tych rozgrywkach. "Brak komunikacji z zawodnikami, brak przemyśleń na temat tego, co to oznacza dla karier ludzi, brak respektu dla historii i tradycji. Smutno to widzieć" - skomentował triumfator Australian Open i Wimbledonu z ubiegłego roku w tej kategorii zmagań. Reklama

Takich słów sprzeciwu wśród deblowych graczy można znaleźć więcej. Ellen Perez nie gryzła się w język. "Powiedz nam, że uważasz graczy deblowych za odpady, że tradycja jest przereklamowana i możliwości zawodowe to już przeszłość, ale nie mów tego wprost" - napisała reprezentantka Australii na swoim profilu na platformie X. Swojego ogromnego żalu nie kryli także zawodnicy, którzy triumfowali w poprzednim sezonie na US Open w mikście - Sara Errani i Andrea Vavassori. "W tym momencie nie wiemy, czy będziemy mieli szansę na obronę tytułu, ale mamy nadzieję, że pozostanie to jako odosobniony przypadek i ta polityka nie będzie ponownie rozważana w przyszłości" - przekazali reprezentanci Włoch.

Nie brakuje jednak pozytywnych głosów na temat zmian wdrożonych podczas nowojorskiej imprezy wielkoszlemowej, zwłaszcza po stronie singlistów. Decyzję organizatorów chwali m.in. Taylor Fritz. Tenisista z USA przekazał, że ma zamiar wziąć udział w tych rozgrywkach i jest podekscytowany tą zmianą. Mówi, że teraz jest dobra szansa, by mógł wystartować. Wcześniej nie było ku temu okazji, bo skupiał się na rywalizacji singlowej. "Interesujące" - napisał z kolei Holger Rune. Być może Duńczyk również myśli o występie w grze mieszanej podczas US Open. Reklama

Jaki ruch wykona Iga Świątek? Na ten moment Polka nie zabrała głosu w tej sprawie. Trudno jednak przypuszczać, by nasza najlepsza tenisistka zdecydowała się na start, np. do spółki z Hubertem Hurkaczem. Jest to wątpliwe, gdyż dopiero 18 sierpnia zakończy się turniej rangi "1000" w Cincinnati. Dzień później ma ruszyć rywalizacja w mikście w ramach amerykańskiego Szlema. Jeśli raszynianka grałaby do końca w stanie Ohio, wówczas miałaby tylko dobę na transport do Nowego Jorku i z marszu musiałaby przystąpić do zmagań.

Reklama Iga Świątek triumfuje w US Open 2022 SKRÓT MECZU. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Iga Światek z trofeum zwycięstwo w US Open 2022 / AFP

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh / LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP