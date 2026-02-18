Afera w świecie tenisa, Świątek rezygnuje. Jest już reakcja WTA

Dwóch najlepszych tenisistek, wedle światowego rankingu WTA, nie ma na listach startowych turnieju w Dubaju. Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek jeszcze przed rozpoczęciem zawodów poinformowały, że nie wezmą w nich udziału. Decyzja absolutnie nie przechodzi bez echa. Wręcz przeciwnie, zrobiło się spore zamieszanie. Dyrektor konkursu Salah Tahlak nie może pogodzić się z takim obrotem spraw. Wypalił o karach dla wycofujących się tenisistek.

"W piątek wieczorem spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny i Igi. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu [jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.], a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da" - powiedział, cytowany przez portal thenationalnews.com.

Sprawa zrobiła się tak głośna, że sprowokowała ruch WTA. Niejako na kanwie decyzji Świątek i Sabalenki podjęto ważną decyzję, która będzie miała wpływ na wszystkie zawodniczki startujące w turniejach pod egidą światowej federacji.

Komunikat szefowej WTA. Zapadła kluczowa decyzja, ważna wiadomość także dla Świątek

Federacja WTA wydała oficjalny komunikat, w którym ogłosiła powołanie Tour Architecture Council. Głównym celem tej specjalnej rady będzie "rekomendowanie możliwych do wdrożenia usprawnień w tenisowym kalendarzu, które będzie można wcielić w życie już w sezonie 2027".

List otwarty w tej sprawie napisała przewodnicząca WTA, Valerie Camillo. Zapewniła, że wsłuchuje się w głosy zawodniczek i że chce wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Z licznych rozmów płynął jeden ważny wniosek - że obecnie obowiązujący terminarz "nie jest odpowiedni, jeśli weźmiemy pod uwagę fizyczną, zawodową i osobistą presję związaną z rywalizacją na najwyższym poziomie".

Stąd konieczność stworzenia rady, która przyjrzy się zagadnieniu. W składzie zasiądą także tenisistki, na czele z Jessicą Pegulą jako przewodniczącą. "Jessica wnosi do prac Rady aktywną perspektywę czołowych zawodniczek. Będzie pomagać w prowadzeniu dyskusji tak, aby odzwierciedlały one pełen zakres różnorodnych doświadczeń zawodniczek. Jednocześnie będzie współpracować z przedstawicielami turniejów i kierownictwem WTA w przełożeniu tych perspektyw na działania" - opisała szefowa WTA.

Głos zabrała wywołana do tablicy Pegula, która niejako solidaryzuje się z tenisistkami, które musiały zluzować swoje kalendarze. "Wiem, że harmonogram jest bardzo napięty i niełatwy. Myślę, że w pewnym momencie roku, nawet jeśli osiągniesz kilka dobrych wyników, niektóre tygodnie, niestety, musisz trochę poświęcić, jeśli myślisz długoterminowo" - przekazała w thenationalnews.com.

Oprócz Świątek i Sabalenki z turnieju w Dubaju wycofało się 10 zawodniczek. W przypadku Polki nie powinno to być wielką niespodzianką. Już wcześniej sugerowała, że w tym sezonie odpuści niektóre starty. Po porażce z Jeleną Rybakiną w Australian Open 2026 zakomunikowała sprawę jasno. "Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić swoje podejście. Myślę, że na pewno opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wyjdzie" - podsumowała.

