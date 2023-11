Najdziwniejsze jest to, że tego typu sukcesy przychodzą wtedy, gdy się ich najmniej spodziewasz. Aryna ma za sobą świetny sezon, wygrała Szlema, dwa razy grała w finale. Wiedziałam, że ona zasłużyła na ten numer jeden. Chciałam po prostu zrobić swoje i dla mnie to trochę abstrakcyjnie, że dziś jednak ją wyprzedziłam. Jestem przeszczęśliwa

Ale nawet ta spektakularna końcówka tenisowego roku nie przykryje kompromitacji, jaką zaliczyła WTA w związku z zawodami w Cancun . Kort został oddany do użytku w ostatniej chwili, przez co zawodniczki nie mogły optymalnie przygotować się do imprezy. A gdy już obiekt powstał, to i tak nie był przygotowany idealnie. Można było zauważyć sporo niedoskonałości.