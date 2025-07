Za Igą Świątek fenomenalny czas zakończony zwycięstwem w Wimbledonie. I to w jakim stylu! Pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Po wszystkim sama opowiedziała, co było kluczem do sukcesu. "Musiałam wyjść na ten mecz i być gotowa, żeby cieszyć się każdą minutą gry. Celem było korzystanie z tego, że dobrze poczułam się na trawie i to realizowałam od początku meczu. Potem po prostu szłam za ciosem, bo też widziałam, że Amanda Anisimova była trochę zestresowana" - tłumaczyła.

Wielkoszlemowe trofeum odebrała z rąk księżnej Kate, patronki All Englad Lawn Tennis & Croquet Club. W trakcie wręczania nagrody panie miały okazję zamienić parę zdań. Tenisistka ujawniła, co usłyszała z ust żony następcy brytyjskiego tronu.

Po prostu mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych słów o moim występie

Cała scenka wyglądała niewinnie, ale - dość niespodziewanie - wywołała kontrowersje. Głos zabrała telewizyjna ekspertka od savoir vivre'u i się zaczęło. W komentarzach aż zawrzało.

Irena Kamińska-Radomska o zachowaniu księżnej Kate wobec Igi Świątek. Dosadnie

Moment, w którym Iga Świątek odbierała wimbledońskie trofeum od księżnej Kate, uwieczniły telewizyjne kamery. Żona księcia Williama najpierw podniosła kilkukilogramową paterę, a następnie wyszła naprzeciw tenisistce. To właśnie wtedy mogły chwilę porozmawiać.

Zdaniem Ireny Kamińskiej-Radomskiej, ekspertki od etykiety i protokołu dyplomatycznego, doszło wówczas do pewnego przykrego uchybienia. "Wielkie, spektakularne zwycięstwo Igi Świątek, a księżna nawet nie uścisnęła dłoni w geście gratulacji" - opisała to, co zobaczyła na wideo.

Zrobiło się burzliwie. Wpis doczekał się kilkuset komentarzy. Spora część internautów nie podziela oburzenia Kamińskiej-Radomskiej. "Księżna wygląda na strasznie wychudzoną i słabiutką. Mogłaby nawet nie dać rady uścisnąć ręki zdrowej, mocnej osoby. Nie robiłabym o to wyrzutów. Uśmiechała się pięknie", "Księżna i nagrodzona/y trzymają trofeum (~3 kg) dwiema rękami przodem do zwycięzcy. Księżna musiałaby podać je, trzymając tak w lewej ręce i podać prawą rękę. Byłoby skomplikowane", "Ona wygląda na bardzo słabą. Mimo to wykonuje obowiązki zawodowe i patrzy na nią cały świat. To może przytłoczyć. Nie doszukiwałabym się złych intencji, widać, że nie wręczyła jej trofeum od niechcenia" - czytamy, a podobnych głosów jest znacznie więcej.

Sama Iga raczej nie zdawała się urażona postawą Kate. Wręcz przeciwnie. Komentując gratulacyjny wpis w mediach społecznościowych księcia i księżnej Walii, wyraziła się jasno co do swoich odczuć po spotkaniu na Korcie Centralnym. "To był wielki zaszczyt. Dziękujemy za wsparcie" - podsumowała.

Iga Świątek w trakcie Wimbledonu 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek i księżna Kate, Wimbledon 2025 Rex Features /Ella Ling/Shutterstock East News

Księżna Kate, Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP