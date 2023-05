Afera po finale. Białoruska gwiazda pozbawiona głosu

W weekend zakończyło się Madrid Open 2023. Triumfatorami imprezy w grze pojedynczej zostali Aryna Sabalenka i Carlos Alcaraz. Nie były to dla nich pierwsze końcowe wygrane w tym mieście - Białorusinka zwyciężyła już w 2021 roku, a Hiszpan w 2022. Cieniem na dobrym poziomie sportowym zmagań kładły się jednak problemy natury logistycznej. O jednym z nich wspomniała Iga Świątek na ceremonii po finale.

- Nie jest fajnie grać o 1:00 w nocy, tym bardziej jestem zadowolona, że udało mi się przebrnąć przez to doświadczenie - powiedziała Polka, stojąc obok dyrektora turnieju Feliciano Lopeza. Nawiązywała do późnej pory rozpoczęcia kilku rozgrywanych przez nią meczów. Kibiców na trybunach późnymi wieczorami było bardzo mało. Trudno było odczuć, że odbywa się spotkanie prestiżowej rywalizacji WTA 1000.

Burza wokół turnieju w Madrycie. Deblistki nie mogły przemawiać

Finał z udziałem raszynianki miał miejsce w sobotę, a w niedzielę o trofeum rywalizowały deblistki. Wiktoria Azarenka i Beatriz Haddad Maia pokonały Coco Gauff i Jessicę Pegulę 6:1, 6:4, jednak podczas ceremonii organizatorzy nie umożliwili zawodniczkom wygłoszenia paru słów do fanów zgromadzonych na korcie oraz telewidzów na całym świecie. To może dziwić, zwłaszcza że po finale deblistów dotrzymano tej tradycji.

Nieco ostrzejsza była Ons Jabeur, która mimo tego, że przecież nie grała w tym meczu, postanowiła wesprzeć koleżanki po fachu. "To było tak niefortunne, że nie dano ci (Gauff - przyp. red.) szansy przemówienia do tłumu i twoich przeciwników. To jest smutne i niedopuszczalne" - stwierdziła.