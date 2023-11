Afera na WTA Finals, Iga Świątek nie wytrzymała. Polka ma już dość

Iga Świątek kapitalnie weszła w swój drugi mecz na turnieju WTA Finals 2023 , pokonując w pierwszym secie Cori "Coco" Gauff 6:0 . W drugiej partii zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych odrodziła się, lecz to nie wystarczyło, by powstrzymać Polkę, która była górą, zapewniając sobie drugie zwycięstwo w Meksyku .

Nie ma na to sposobu. Nie możesz przewidzieć tego, co się stanie i w którą stronę zawieje wiatr. Jeśli jest się na pustkowiu, a dookoła kortu nie ma trybun, podmuchy idą raczej w jedną stronę. Ale tutaj wirują. Nie jest to łatwe, ale nie ma co za dużo o tym myśleć. Trzeba się skupić i dostosować

WTA Finals. Iga Świątek krytykuje WTA, Polka ma już dość warunków panujących w Meksyku

Jeszcze więcej powodów do niezadowolenia miała zapewne Coco Gauff. Było to widać już po jej reakcjach na korcie. Po katastrofalnej serii podwójnych błędów serwisowych Amerykanka cisnęła nawet rakietą o kort . W poprawnym wykonaniu podania przeszkadzał jej wiatr, a 19-latka wyraźnie bała się wysoko podrzucić piłkę, by nie porwał jej podmuch.

Słowa Igi Świątek to kolejna seria zarzutów skierowanych pod adresem WTA. Już po pierwszym meczu tenisistki miały pretensje o to, jak przygotowany został kort w Cancun .

Generalnie nie jest łatwo. Wszyscy mają tutaj problemy i każdy stara się spisywać jak najlepiej. Jak powiedziałam, nie jestem zadowolona z tutejszych warunków i organizacji turnieju. Co do stanu kortu... Nie chcę o tym rozmawiać. Ale rzecz jasna nie jest on dobry, na pewno nie dla naszej ósemki. Ale że wszystko powstało zbyt późno, nie było już czasu na jakiekolwiek poprawki. Mogliście to zobaczyć po naszych wymianach i nieudanych uderzeniach. Myślę, że jakość tego meczu nie była najlepsza. Ale jak stwierdziłam, starałam się dać z siebie wszystko