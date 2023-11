Absurdalny mecz. Zawodniczki miały dość, nie powstrzymywały nerwów. Niekorzystny wynik dla Świątek

Przed meczem wiedzieliśmy już, że w doskonałej sytuacji po dwóch spotkaniach w grupie Chetumal jest Iga Świątek. Polka miała na swoim koncie komplet zwycięstw. Drugie z nich dopisała w środowej potyczce z Coco Gauff. Cieszył także fakt, że raszynianka nie straciła jeszcze seta w WTA Finals 2023, co stawiało ją w bardzo komfortowej sytuacji.

Liczyliśmy, że tego dnia uda się jeszcze zrealizować scenariusz, w którym Iga Świątek zapewni sobie awans do najlepszej "4" rozgrywek w Cancun. Potrzebowała do tego jednego seta wygranego przez Marketę Vondrousovą. W przypadku, gdyby Czeszka wygrała swoje spotkanie, wówczas Polka świętowałaby nie tylko awans do kolejnej rundy, ale także miałaby zapewnione sobie pierwsze miejsce w swojej grupie.