Białorusin wprost o wpadce dopingowej Igi Świątek. Uderza w cały polski naród

Choć od momentu zakończenia kary Igi Świątek minęło już kilka dni, O sprawie Polki wypowiedzieć postanowił się teraz również białoruski publicysta, Andriej Kozłow. Napisał on felieton, który opublikowano na portalu news.by. Co ciekawe, już na starcie dziennikarz wbił szpilę Polakom. Swój materiał rozpoczął bowiem słowami: "Hipokrytyczne zawieszenie i sankcje wielokrotnie okazywały się katastrofalne w skutkach dla ruchu olimpijskiego, lecz niektóre kraje nadal przekraczają granicę i łamią zasady uczciwej rywalizacji". Dał tym samym do zrozumienia, że jego zdaniem nasi sportowcy często nie stosują się do zasad, byleby osiągnąć swój cel.