Absurdalne przepisy rozgrywek. Świątek i Hurkacz triumfują, ale nie zagrają w finale

W pierwszym starciu drużyny Hawks z zespołem Kites obejrzeliśmy debla z udziałem Huberta Hurkacza i Caspera Ruuda. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Grigora Dimitrowa oraz Lloyda Harrisa 6:4, co utrudniło kwestię rywalizacji o awans do niedzielnego starcia o tytuł . Na pomoc ruszyły Iga Świątek i Caroline Garcia, które chwilę później pokonały Arynę Sabalenkę oraz Paulę Badosę 6:3 .

Na tablicy wyników widniał wówczas rezultat 15-14 dla zespołu Kites, ale dla ekipy Hawks wciąż istniał jeden scenariusz, po którym mogli dołączyć do swoich rywali w meczu finałowym. Casper Ruud potrzebował wybrać po tie-breaku z Grigorem Dimitrowem, a następnie pokonać go w shootoucie. Wówczas drużyna Świątek i Hurkacza zdobyłaby potrzebne do awansu 24 pkt.