Iga Świątek gra w tej samej lidze, co Steffi Graf. Polka zrównała się z legendą

Za seryjnie odnoszonymi zwycięstwami przez podopieczną Tomasza Wiktorowskiego idą kapitalne statystyki, Polka co raz to bije różne osiągniecia rywalek, historycznie z najbardziej imponującymi CV. Tym razem jedno z osiągnięć, będące pochodną dotarcia do dziesiątego w karierze finału w turnieju rangi 1000, stawia ją w jednym szeregu z... No właśnie z kim? Jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii tej dyscypliny, Niemką Steffi Graf.