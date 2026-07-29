Absolutny rekord. Chwalińska i Świątek na liście. Oficjalny komunikat

Organizujący Wimbledon All England Club właśnie odtrąbił wielki sukces, ogłaszając że tegoroczna edycja wielkoszlemowych zmagań w Londynie pozwoliła ustalić nowy rekord frekwencji oraz cyfrowej widowni.

Tak w szkole traktowali Igę Świątek. "Nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat"

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, podczas 139. edycji Wimbledonu bramki wejściowe przekroczyło 550 151 łącznie kibiców. Co więcej, w tym względzie aż trzykrotnie ustanawiany były dzienne rekordy, które przypadły dokładnie na 7., 12. oraz 14. dobę rywalizacji.

Na liście zawodniczek, które pojawiły się wówczas na korcie, przyczyniając się tym samym do tak kapitalnego wyniku, znalazły się między innymi Maja Chwalińska, Iga Świątek, Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

Wimbledon ogłasza rekord. Organizatorzy podali szczegóły

Jako jeden z powodów tak szczelnie wypełnionych trybun organizatorzy Wimbledonu wskazali wyjątkowo łaskawą w tym roku aurę.

- Dzięki temu, że były to pierwszy od 2019 roku turniej, podczas którego nie padało, popularność słynnej kolejki stale się utrzymywała, a dziesiątki tysięcy gości kupiło w tych dniach bilety - czytamy.

Chwalińska razem z mistrzynią Wimbledonu. Nadeszło potwierdzenie zza oceanu

Ogromne zainteresowanie Wimbledonem dało się jednak zauważyć także w świecie wirtualnym oraz na rynku telewizyjnym. Zamieszone w mediach społecznościowych posty wywołały bowiem aż 4,8 miliarda wyświetleń, a do tego doszedł także "bezprecedensowy wzrost na najważniejszych rynkach międzynarodowych w przypadku kanałów należących do organizatora i przez niego obsługiwanych".

Przypomnijmy, że na tegorocznym Wimbledonie tytułu wśród pań broniła Iga Świątek, która odpadła w meczu trzeciej rundy z Alexandrą Ealą, a następnie została zdetronizowana przez reprezentantkę Czech - Lindę Noskovą.

Iga Świątek, Wimbledon Henry Nicholls AFP

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP





Iga Świątek: Przy 2-1 w tie-breaku popełniłam dwa błędy, które nie powinny się wydarzyć. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport