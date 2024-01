Absolutny hit na aukcji WOŚP. Suknia Igi Świątek bije rekordy. Co za kwota

Iga Świątek zakończyła poprzedni sezon na pierwszym miejscu w światowym rankingu WTA. Raszynianka odniosła wielki sukces w turnieju rozgrywanym w Cancun . Przed rozpoczęciem rozgrywek najlepsze zawodniczki wzięły udział w specjalnej sesji zdjęciowej. Na to wydarzenie każda z kobiet założyła szykowną suknię. Najbardziej wyróżniała się podopieczna Tomasza Wiktorowskiego , która w przeciwieństwie do swoich rywalek zrezygnowała z kreacji w odcieniach bieli, a postawiła na długą, czerwoną suknię z odkrytymi plecami. Polka przyćmiła na zdjęciu znane tenisistki . Później musiała tłumaczyć się publicznie ze swojego wyboru.

Za tą sytuacją nie stoi żadna wielka historia. Wybrałam tę sukienkę kilka miesięcy temu. Dopiero później WTA przysłało nam maila, że powinnyśmy ubrać się na biało. Pomyślałam: "Serio? Przecież nie wychodzę za mąż. Spytałyśmy, czy nie możemy obejść tego wymogu. Kilka godzin później otrzymałyśmy maila, że nie ma problemu i możemy ubrać się w to, co tylko chcemy

AP / © 2024 Associated Press

Niesamowite liczby. Tyle warta jest teraz kreacja Igi Świątek

Raszynianka przygotowała prawdziwą gratkę dla kibiców. Do sukienki, którą zaprojektowała Magda Butrym, dołączony będzie także autograf tenisistki z dedykacją . "Kreacja ta zyskała niezwykłą popularność, gdy Iga Świątek założyła ją podczas ceremonii Finałów WTA. To elegancka sukienka bez pleców, w kolorze czerwonym, wykonana z dżerseju, która w subtelny sposób podkreśla sylwetkę. Związana z sukienką historia pasji, tryumfu i przymiotów ducha niezwykłej osobowości jaką jest Iga Świątek doskonale rezonuje z filozofią marki, której ubrania dodają mocy i inspirują kobiety na całym świecie już od ponad dekady " - czytamy w opisie licytacji WOŚP na stronie "allegro.pl".

Aukcja cieszy się ogromną popularnością. Osoba, która chce zostać nabywcą kreacji raszynianki, będzie musiała sięgnąć naprawdę głęboko do portfela. W dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (tj. 28 stycznia 2024 r.) w licytacji wzięło udział 37 osób. Za czerwoną suknię trzeba zapłacić już ponad 68 tys. złotych. Internetowa aukcja potrwa do potrwa do środy 7 lutego 2024 r. Patrząc na zainteresowanie kreacją, można przypuszczać, że w kolejnych dniach jej cena jeszcze wzrośnie.