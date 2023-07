Iga Świątek dziś zagra drugi mecz. Jak wykorzysta przerwę?

Wszystkiemu winien jest deszcz. W piątek silne opady deszczu zakłóciły przebieg turnieju. Supervisor (osoba nadzorująca zawody z ramienia WTA) musiał odwołać część spotkań i przenieść na sobotę. To dlatego dziś Iga Świątek zagrała najpierw ćwierćfinał, a nie przed godziną 17.30, ale raczej później, przystąpi do półfinału.

Iga Świątek grała ćwierćfinał i półfinał w 2021 roku w Rzymie

Rozegranie dwóch meczów ciągu dnia nie jest czymś wyjątkowym dla zawodników nawet ze światowej czołówki. Wystarczy co się działo w tym roku w Rzymie, czy dwa lata temu. W 2021 roku ten problem dotknął Świątek. Polka zagrała wtedy - także w sobotę - jeden mecz za drugim. Bez problemu awansowała jednak do finału, pokonując Elinę Switolinę i Coco Gauff.

Największym problemem jest to, co się dzieje dzień wcześniej

- Większym problemem było to, co się działo dzień wcześniej, w tym upatrywałbym bardziej negatywnego wpływu na zawodnika niż dwa mecze z rzędu - wspominał sytuacje z Rzymu Maciej Ryszczuk. - To jest nieustanne czekanie. 15 minut po ustaniu opadów dostajemy sygnał, że plandeka jest zdejmowana i kort będzie gotowy do treningu, rozgrzewki. Czasami tych rozgrzewek są trzy, czasem pięć, czasem sześć, bo nie wiemy, kiedy ostatecznie odbędzie się mecz i czy w ogóle się odbędzie?

W czasie przerwy dopuszczalna jest nawet drzemka

A co robi Świątek, czekając na kolejny mecz. Obecny na turnieju w Warszawie tenisowy trener i ekspert w rozmowie z Interią mówi, że jedna z osób ze sztabu jest oddelegowana do tego, aby śledziła wynik drugiego spotkania półfinałowego. Sama zawodniczka wykąpie się, zje i prawdopodobnie odbędzie trening relaksacyjny, może krótki masaż.

A co pisał na ten temat Ryszczuk, wracając do tego, co działo się w Rzymie? - W takich sytuacjach korzystamy z tego, co wypracowaliśmy wcześniej, w okresie przygotowawczym. Jeżeli te tygodnie pod względem intensywności i objętości treningu są dobrze przepracowane, to w takich nietypowych, wręcz kryzysowych sytuacjach, zawodniczka sobie poradzi. Bo jeżeli jest w stanie trenować bardzo ciężko przez kilka tygodni, potem na korcie, gdy dochodzi jeszcze motywacja i adrenalina, zniesie również taki wysiłek.